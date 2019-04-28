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    Примера. «Реал» проиграл «Райо Вальекано» и другие результаты

    «Реал» в гостях проиграл «Райо Вальекано» в матче 35-го тура Примеры. Игра завершилась со счетом 1:0.

    Хозяева набрали 31 очко и поднялись на предпоследнее место в таблице. «Реал» с 65 очками идет третьим.

    В других матчах «Реал Сосьедад» выиграл у «Хетафе» (2:1), а «Уэска» сыграла вничью с «Вилярреалом» (1:1).

    Чемпионат Испании. Примера. 35-й тур

    Реал Сосьедад – Хетафе – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хосе (с пенальти), 21; 2:0 – Оярсабаль, 53; 2:1 – Саиз, 89.

    Вильярреал – Уэска – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Форналс, 30; 1:1 – Абила, 78.

    Райо Вальекано – Реал – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Эмбарба (с пенальти), 23.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    28.04.2019 23:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: -367

      SuperPAV9 1 час назад

      Давай реал продолжай тебя ждут в пердиве

      0
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      Рейтинг: +920

      SarJr 1 час назад

      честное слово, в реале забивать умеет один бензема)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5198

      KLIM777 1 час назад

      лошки сливочные

      0
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