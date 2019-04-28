Примера. «Реал» проиграл «Райо Вальекано» и другие результаты

Давай реал продолжай тебя ждут в пердиве
«Реал» в гостях проиграл «Райо Вальекано» в матче 35-го тура Примеры. Игра завершилась со счетом 1:0.
Хозяева набрали 31 очко и поднялись на предпоследнее место в таблице. «Реал» с 65 очками идет третьим.
В других матчах «Реал Сосьедад» выиграл у «Хетафе» (2:1), а «Уэска» сыграла вничью с «Вилярреалом» (1:1).
Чемпионат Испании. Примера. 35-й тур
Реал Сосьедад – Хетафе – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Хосе (с пенальти), 21; 2:0 – Оярсабаль, 53; 2:1 – Саиз, 89.
Вильярреал – Уэска – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Форналс, 30; 1:1 – Абила, 78.
Райо Вальекано – Реал – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Эмбарба (с пенальти), 23.