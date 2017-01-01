Гончаренко: «Сомневаюсь, что «Краснодар» выходил с такой установкой. Их оборонительный стиль вызван нашей игрой»

Гланвый тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

«Быстро пропущенный мяч спутал нам все карты. К сожалению, не смогли усилить игру футболисты, вышедшие на замену. Если отречься от результата, то я доволен тем, что происходило на поле.

Мы контролировали игру, в конце мы стали играть авантюрно, это связано с неправильным решением наших опорных полузащитников. В принципе, то, что мы увидели, это то, что необходимо молодой команде, чтобы они росли, как мастера. Своими заменами я хотел усилить давление на ворота «Краснодара».

Думаю, оборонительный стиль «Краснодара» был вызван игрой нашей команды, я сомневаюсь, что они выходили на этот матч с такой установкой», – сказал Гончаренко.

«Краснодар» набрал 46 очков и поднялся на третье место.

ЦСКА с 44 очками идет четвертым.

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