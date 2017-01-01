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    Гончаренко: «Сомневаюсь, что «Краснодар» выходил с такой установкой. Их оборонительный стиль вызван нашей игрой»

    Гланвый тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

    «Быстро пропущенный мяч спутал нам все карты. К сожалению, не смогли усилить игру футболисты, вышедшие на замену. Если отречься от результата, то я доволен тем, что происходило на поле.

    Мы контролировали игру, в конце мы стали играть авантюрно, это связано с неправильным решением наших опорных полузащитников. В принципе, то, что мы увидели, это то, что необходимо молодой команде, чтобы они росли, как мастера. Своими заменами я хотел усилить давление на ворота «Краснодара».

    Думаю, оборонительный стиль «Краснодара» был вызван игрой нашей команды, я сомневаюсь, что они выходили на этот матч с такой установкой», – сказал Гончаренко.

    • «Краснодар» набрал 46 очков и поднялся на третье место.
    • ЦСКА с 44 очками идет четвертым.

    «Краснодар» обыграл ЦСКА благодаря воспитанникам. Уткин забил, Сафонов спас

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:54
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3351

      Агасфер 27 минут назад

      Вот и упивайся статистикой,подходами и прочей чушью.Чемодан-вокзал-Борисов.

      0
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      Рейтинг: +395

      CSKA57 31 минуту назад

      Виктор Михайлович, пытаешься найти оправдание? Переиграли тебя тактически, и причем, уже не в первый раз! Признавай это и иди на курсы повышения квалификации!

      2
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      Рейтинг: +287

      R015RK 32 минуты назад

      Думать и сомневаться нужно поменьше. Провалил ты весь второй круг. Меняй игру Михалыч или тебя самого могут сменить.

      0
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      Рейтинг: +796

      general.lizyukov 33 минуты назад

      Прекрасный тренер, просто чудесный!!! Охрененнный, матьвашу. Всё профукал: еврокубки, кубок, медали. Действительно, афигительный специалист.

      1
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      Рейтинг: +3351

      Агасфер > general.lizyukov 25 минут назад

      Кучу антирекордов установил :По поражениям весной,по проигрышам на своём поле и т.д.

      0
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      Рейтинг: +4406

      prezent2017 33 минуты назад

      Да кинули тебя коня тупого в пальто. Ждал наверно, что Краснодар побежит, а ты им напихаешь? Матчи за 6 очков так не играются!

      -1
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      Рейтинг: +534

      Cubinec1989 1 час назад

      Красивая игра красивой игрой... Но сейчас очки нужнее- есть шанс впервые в ЛЧ выйти

      0
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      Рейтинг: +3351

      Агасфер > Cubinec1989 24 минуты назад

      Уже нет."Зенит" порвёт как Тузик грелку,да ещё умудрится проиграть середнякам,или ничейку сгонять.Главное,чтобы Ваня на поле был,это-святое.

      0
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      Рейтинг: +2049

      ivan-football-fan 1 час назад

      Думаю, ВЫВВЕРЕННЫЙ И ОПРАВДАННЫЙ оборонительный стиль «Краснодара» был вызван БЕСТОЛКОВОЙ игрой нашей команды

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