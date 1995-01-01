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    Парфенов – на вопрос журналиста после проигрыша «Уфе»: «Давайте, все. Достаточно»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер» высказал мнение о поражении от «Уфы» (1:3) в игре 26-го тура РПЛ.

    В определенный момент специалист отказался продолжать отвечать на вопросы журналистов.

    – Замена пары центральных защитников? У Страндберга травма. Он вообще не прилетел. У Полякова есть небольшие проблемы. После матча, по сути, два дня прошло. Плюс два перелета. Опять же Ароян достаточно матчей сыграл, не должно было быть проблем.

    После нашего гола игра дается. После пенальти – другая история. После красной карточки удары сыпались, что нельзя делать.

    – Были варианты, при которых «Урал» даже после удаления не сыграл бы подобным образом, а продолжал гнуть свою линию?

    – Нам надо было рисковать. Какая разница, проиграешь ты 1:2 или отыграешься? У нас был момент, мы могли забить и сравнять.

    – Удаление и пенальти случились после перерыва. Почему так произошло?

    – Давайте, все. Достаточно.

    • «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице.
    • От зоны еврокубков команда отстает на шесть очков. Он зоны стыковых матчей екатеринбуржцев отделяют также шесть баллов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +372

      CSKA57 9 минут назад

      Сдержанный ответ на заданный вопрос. Что мог ответить расстроенный тренер?

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      Рейтинг: +68320

      zigbert 16 минут назад

      Пенальти и удаление сыграло важную роль.

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      Рейтинг: +3344

      Агасфер 44 минуты назад

      Молодец,даже никого не послал!

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      Рейтинг: +3613

      Старикан 1 час назад

      Проигрывать всегда не приятно!

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