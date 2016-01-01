Сын Суареса укусил отца после чемпионства «Барселоны». Форвард делал это со своими соперниками 8 раз в карьере

«Барселона» в субботу победила «Леванте» (1:0) в матче 35-го тура Примеры досрочно выиграла чемпионат Испании.

После окончания встречи футболисты каталонцев на поле отпраздновали 26-й чемпионский титул.

Нападающий Луис Суарес вышел на газон вместе своим маленьким сыном на руках. В один из моментов мальчик попытался укусить отца за плечо.

В течение своей карьеры уругваец восемь раз кусал своих соперников во время матчей: по одному разу в «Аяксе», «Ливерпуле» и национальной сборной. Еще пять раз он делал это, выступая за свой первый профессиональный клуб – «Насьональ» из Монтевидео.