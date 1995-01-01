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    Сульшер: «МЮ» не подходят игроки, которыми движут деньги или слава»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, футболистов какого типа он не хотел бы видеть в своей команде.

    «Мы хотим, чтобы игрок обладал хорошим качеством и правильной личностью. Вот и все.

    Всю свою жизнь я верил в людей, в то, что ими движет и делает успешными в конце концов. Футболисты, которыми движут деньги или слава, не подходят ни для «Манчестер Юнайтед», ни для моей команды.

    Такой же принцип был у меня в «Мольде» и «Кардиффе». Мне нужны игроки, которые отражают меня как личность и мои ценности. Нам не нужны футболисты, которые хотят перейти в команду только потому, что им предложили зарплату на 20% больше», – сказал Сульшер.

    • После 35-ти туров «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка.
    • Сегодня «Юнайтед» примет «Челси». Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

    Источник: Goal

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1368

      InterMilLano1908 18 минут назад

      Давно пора было погбу гнать! А они еше хотели вокруг него команду строить.... Это утопия

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