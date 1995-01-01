Сульшер: «МЮ» не подходят игроки, которыми движут деньги или слава»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, футболистов какого типа он не хотел бы видеть в своей команде.

«Мы хотим, чтобы игрок обладал хорошим качеством и правильной личностью. Вот и все.

Всю свою жизнь я верил в людей, в то, что ими движет и делает успешными в конце концов. Футболисты, которыми движут деньги или слава, не подходят ни для «Манчестер Юнайтед», ни для моей команды.

Такой же принцип был у меня в «Мольде» и «Кардиффе». Мне нужны игроки, которые отражают меня как личность и мои ценности. Нам не нужны футболисты, которые хотят перейти в команду только потому, что им предложили зарплату на 20% больше», – сказал Сульшер.