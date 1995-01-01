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    Неймар: «Молодые игроки «ПСЖ» должны больше слушать, а не говорить. Они перечат тренеру. Такая команда далеко не пойдет»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар после поражения в финале Кубка Франции от «Ренна» (2:2, 5:6 по пенальти) дал совет одноклубникам. Молодые игроки должны больше слушать, чем говорить, считает бразилец.

    «Молодые футболисты «ПСЖ» должны больше слушать, чем говорить. Они отвечают более опытным партнерам. Тренер говорит, а они перечат. Такая команда далеко не пойдет», – цитирует Неймара Goal.

    • Бразилец после матча ударил фаната.
    • В финале Неймар забил гол, который стал для него первым за 98 дней.
    • «ПСЖ» уже выиграл сезон Лиги 1.

    Игра Мбаппе – кошмар. Из-за него «ПСЖ» проиграл Кубок Франции

    Источник: Goal

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии4
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      Рейтинг: +21

      Artemka444 45 минут назад

      вот и пусть слушает ,а не балаболит!!!!

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      Рейтинг: +2175

      Gek Dement 57 минут назад

      Так он вроде и сам ещё молодой..)

      0
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      Рейтинг: +602

      Maxi_7 1 час назад

      Как же это нелепо выглядит со стороны, когда человек, для которого самое важное - собственная задница делает вид, что его беспокоят проблемы всей команды...

      0
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      Рейтинг: +13416

      shinnik 1 час назад

      Гуру..,бл"
      Явно решил валить.
      И чего не живётся .

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