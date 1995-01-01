Неймар: «Молодые игроки «ПСЖ» должны больше слушать, а не говорить. Они перечат тренеру. Такая команда далеко не пойдет»

Нападающий «ПСЖ» Неймар после поражения в финале Кубка Франции от «Ренна» (2:2, 5:6 по пенальти) дал совет одноклубникам. Молодые игроки должны больше слушать, чем говорить, считает бразилец.

«Молодые футболисты «ПСЖ» должны больше слушать, чем говорить. Они отвечают более опытным партнерам. Тренер говорит, а они перечат. Такая команда далеко не пойдет», – цитирует Неймара Goal.

Бразилец после матча ударил фаната.

В финале Неймар забил гол, который стал для него первым за 98 дней.

«ПСЖ» уже выиграл сезон Лиги 1.

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