Гвардиола: «Ливерпуль» по сравнению с прошлым сезоном добился большего прогресса, чем «Манчестер Сити»

Не поспоришь. Честно говоря, думал, что к концу сезона Ливерпуль посыплется, ан-нет, нифига подобного. Хотя, всё равно считаю, что АПЛ возьмёт Сити. Ну а в ЛЧ верю в Барсу, как же иначе.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поговорил о чемпионской гонке в АПЛ. До конца турнира манчестерцам осталось провести три встречи.
«Ливерпуль» показывает разницу между собой образца прошлого сезона. Они добились большего прогресса, чем мы, хотя «Сити» тоже изменился. «Ливерпуль» значительно стал лучше, стабильнее», – цитирует Гвардиолу Sky Sports.