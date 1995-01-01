Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Гвардиола: «Ливерпуль» по сравнению с прошлым сезоном добился большего прогресса, чем «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поговорил о чемпионской гонке в АПЛ. До конца турнира манчестерцам осталось провести три встречи.

    «Ливерпуль» показывает разницу между собой образца прошлого сезона. Они добились большего прогресса, чем мы, хотя «Сити» тоже изменился. «Ливерпуль» значительно стал лучше, стабильнее», – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

    • В 16:05 «Сити» начнет матч с «Бернли».
    • Отставание от «Ливерпуля» – два очка.
    • Турнир завершится 12 мая.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:42
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6322

      Cules2013 5 минут назад

      Не поспоришь. Честно говоря, думал, что к концу сезона Ливерпуль посыплется, ан-нет, нифига подобного. Хотя, всё равно считаю, что АПЛ возьмёт Сити. Ну а в ЛЧ верю в Барсу, как же иначе.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68286
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru