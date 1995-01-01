Гвардиола: «Ливерпуль» по сравнению с прошлым сезоном добился большего прогресса, чем «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поговорил о чемпионской гонке в АПЛ. До конца турнира манчестерцам осталось провести три встречи.

«Ливерпуль» показывает разницу между собой образца прошлого сезона. Они добились большего прогресса, чем мы, хотя «Сити» тоже изменился. «Ливерпуль» значительно стал лучше, стабильнее», – цитирует Гвардиолу Sky Sports.