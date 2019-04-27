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    «Барселона» стала чемпионом Испании, Месси забил победный гол

    «Барселона» обыграла «Леванте» в матче 35-го тура Примеры (1:0). Единственный гол забил форвард Лионель Месси на 62-й минуте.

    «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, набрав 83 очка за три тура до конца турнира. У «Атлетико», который идет вторым, 74 очка.

    Для каталонского клуба это второе чемпионство подряд и 26-е в истории.

    «Барселона» – чемпион Испании. За этим много интересных фактов

    Источник: «Бомбардир»

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    27.04.2019 23:40
    Комментарии39
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      Рейтинг: +23662

      portero 1 час назад

      праздновать некогда, надо к ЛЧ готовиться, в чемпионате можно дублем играть

      4
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      Рейтинг: +552

      amazonaws 1 час назад

      Поздравляем "Барселону" с оформлением чемпионского титула в чемпионате Испании по футболу.
      Месси ГЕРОЙ!
      Забил и помог команде ДОСРОЧНО стать ЧЕМПИОНАМИ!

      2
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      Рейтинг: +82

      MaxiLeon 1 час назад

      Поздравляю Всех кто за Барселону !!!

      3
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      Рейтинг: +5148

      KLIM777 1 час назад

      Без Месси команда вообще тухлая. Весь сезон буксуют.

      Удачи Ливерпулю на следующей неделе. Таких мешков надо раскатывать.

      1
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      Рейтинг: +2563

      dinar7777dinar > KLIM777 1 час назад

      И это горланит болельщик зенита.

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      Рейтинг: +5148

      KLIM777 > dinar7777dinar 1 час назад

      какая разница какой команды болельщиком являюсь. Или здесь тема про Зенит? Получается болельщикам нельзя ничего писать да?

      Барса полное днище. Имея кучу игроков. Без Месси даже поссать наверное не ходят

      1
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      Рейтинг: +2563

      dinar7777dinar > KLIM777 1 час назад

      Твой зенит мешок гиблый тратящий народные бабки . Пишешь собачью чушь . Мешок твой зенит мешок гавна .

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      Рейтинг: +2563

      dinar7777dinar > KLIM777 1 час назад

      Барса полное днище ? Вижу где твой обосаный зенит и где Барселона .

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      Рейтинг: +2563

      dinar7777dinar > KLIM777 58 минут назад

      Зенит убогое гавно за счёт газпрома еле вылез на первое место и про е бывает вильяреалу который еле прется во втором десятке ла лиги. Это уровень гавноедского убогого зенита .

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      Рейтинг: +5148

      KLIM777 > dinar7777dinar 53 минуты назад

      ты конченный даун...барсу и Зенит только дауниты сравнивают.

      Барса великая кое как лохов обыграли благодаря Месси. Без него барса станет таким как и Реал, который три года подряд обсыкал мегамощную команду барселону в еврокубках.

      Сколько барса купила и игроков и они скатились до уровня помойки?

      А ты знаешь сколько Зенит зарабатывает? Наверное нет. Поэтому тебе только и остается жить стереотипами идиотов, которые не шарят в бизнесе. Идиота кусок прочти на досуге какие доходы у клуба.

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      Рейтинг: +2563

      dinar7777dinar > KLIM777 51 минуту назад

      Как лохов ? Дал **** убогий Барселоне сил тратить и не надо уже давно по идее чемп выиграли. А не твоё позорище всего российского футбола .

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      Рейтинг: +5148

      KLIM777 > dinar7777dinar 50 минут назад

      Кусок говна, ты в курсе вообще нет. что Вилляреал твоей Барсе писюном проводил не так давно по губам? Отскочили кое как. Причем великой барселоне. А что там с уэфской было? Команда с последнего места? Что с ней было говноплот? Базаришь докуя со своей барсой. 1 мая ей будут вставлять между ног большой и толстый.

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      Рейтинг: +2563

      dinar7777dinar > KLIM777 49 минут назад

      Барселона уровень помойки ? Хаххаха чепуха ты бестолковая . Веришь в ливер который еле еле вылез из группы в лч и проиграл снова апл ? Да дурак наивный . Смотри дальше свой обосаный зенит ушлепок малолетний.

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      Рейтинг: +5148

      KLIM777 > dinar7777dinar 48 минут назад

      Да у кого там выиграли? У Реала и Атлетико? Реал отдыхает после 2 побед в ЛЧ, Атлетико не знает как выбраться из своего автобуса. Кого там обыгрывать.

      В чемпионате России такой херни нет. Почти в каждом чемпионате новый чемпион и почти до последнего тура борьба.

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      Рейтинг: +2563

      dinar7777dinar > KLIM777 48 минут назад

      Плачь дальше девочка.

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      Рейтинг: +2563

      dinar7777dinar > KLIM777 48 минут назад

      Не забудь подрочить на пост дзюбы. А если месси забивает так это его работа пи дорок ты дырявый

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      Рейтинг: +2563

      dinar7777dinar > KLIM777 47 минут назад

      А что реалу мешает сделать золотой требл как делает барса и не раз ? А Глорик тупоголовый ?

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      Рейтинг: +5148

      KLIM777 > dinar7777dinar 46 минут назад

      я верю в этом сеоне в одно, что Барса без Месси будет такой же тухлой как и Реал в этом сезоне. И это видно в матчах. Сегодня то че без Месси не смогли. Хотя давили жестко. Потому что сборище ракалов. Ливер куда интереснее. Надеюсь покажут как надо играть в футбол косорылым. А приплетать сюда русские команды это самое последнее дело дураков.

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      Рейтинг: +2563

      dinar7777dinar > KLIM777 46 минут назад

      Борьба в рфпл ? Хахаха где все решает кабинет . Борьба )))) дурак смотри дальше чемпионат пешеходов

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      Рейтинг: +2563

      dinar7777dinar > KLIM777 45 минут назад

      Твой обосаный зенит на первом месте показал свой истинный уровень вылетев от аутсайдера ла лиги .

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      Рейтинг: +5148

      KLIM777 > dinar7777dinar 45 минут назад

      мне не совсем интересно, что там Реал может или нет. Тут речь не про Реал и не про Зенит, если ты тупоголовый не видишь. Здесь тема про буксующую барсу с супер покупками.

      Пусть Месси забивает. пусть остальные забивают. Сдувшиеся коутиньо и суаресы вместе с дембеле. Ты еще про Зенит говоришь, а сколько игроков в барсе стухло.

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      Рейтинг: +2563

      dinar7777dinar > KLIM777 44 минуты назад

      А не надо было Барселоне сегодня пыжить дал **** ты конченый )))) чемп выигран уже давно .

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      Рейтинг: +2563

      dinar7777dinar > KLIM777 43 минуты назад

      Да. Вижу Барселону которая буксует ))))

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      Рейтинг: +5148

      KLIM777 > dinar7777dinar 43 минуты назад

      Ты думаешь у Зенита лига европы была на первом месте? Ты хоть таблетки пей иногда. На первом месте был чемпионат. В матче с Фенером уже можно было сливать.

      Кабинет? Что решил кабинет за последние годы? Если кабинет, то в чемпионате испании вообще никто не решает, там интрига умирает после 10 тура. также как и во франции

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      Рейтинг: +2563

      dinar7777dinar > KLIM777 43 минуты назад

      Ушлепок где Барселона буксует ? Хахахаха . Дебилушка тебе кто это внушил Путин чтоль?

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      Рейтинг: +5148

      KLIM777 > dinar7777dinar 42 минуты назад

      по-русски пиши, а то начинаю подозревать, что брат баллотели)))

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      Рейтинг: +2563

      dinar7777dinar > KLIM777 42 минуты назад

      А так если ле твоему зениту на нужен так не играйте вообще потому что от вас толку ноль ))))

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      Рейтинг: +2563

      dinar7777dinar > KLIM777 41 минуту назад

      Я по русски знаю лучше тебя бестолочь )))

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      Рейтинг: +2563

      dinar7777dinar > KLIM777 40 минут назад

      Вообщем лан клоун смотри дальше свой зенит . Блювотина .

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      Рейтинг: +5148

      KLIM777 > dinar7777dinar 40 минут назад

      Еще и путина приписал сюда ахахахах

      Да возьми два матча с уэской и вильяреалом. Сегодняшний матч 23 удара по воротам 12 в створ 1 гол и то от Месси. Остальные там че делают вообще? Чемпионы блин)) я думаю ты знаешь сколько матчей барса слила в этом году. начиная с выездного с лионом матчем с севильей и т.д. Вовсе не крутая игра.

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      Рейтинг: +5148

      KLIM777 > dinar7777dinar 38 минут назад

      ты течешь от Зенита видимо. Но шарфик тебе не подарю. не напрашивайся.

      По-русски пишется через дефис, ола ла ла...грамотей))

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      Рейтинг: +2563

      dinar7777dinar > KLIM777 38 минут назад

      И где Уэска где лион ? ))))) и где вильяреал который обоссал твой зенит ? )))))

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      Рейтинг: +2563

      dinar7777dinar > KLIM777 37 минут назад

      А так ты это подредактируй мои комменты и поставь знаки препинания ведь тут же диктант люди сдают пишут )))) бестолочь

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      Рейтинг: +5148

      KLIM777 > dinar7777dinar 35 минут назад

      Что где уэска и лион. С этими слабыми командами барса потеряла очки в первом случае, а во втором на выезде даже гола не смогла забить. Какому-то лиону, который по-твоему мнению непонятно где.

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      Рейтинг: +5148

      KLIM777 > dinar7777dinar 34 минуты назад

      Я могу только обоссат твою шапку, чтобы тепленькая пошла и растопила твои извилины, в которых уже застой гранатовый.

      вильяреал между прочим 4 палки кинул вам))) 4 палки великой барсе, которая отскочила просто) так бы и все 6 вошли))

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      Рейтинг: +2563

      dinar7777dinar > KLIM777 33 минуты назад

      Так я тебе говорю где уэска обошла Барселону в чемпионате ? Где вильяреал ? Они тоже обошли Барселону в чемпионате ? Лион отобрал Очки у барсы ? Хаааааахаха )))) я вообще в шоке от твоих идиотских высказываний . Скажи где таких дураков учат в какой такой убогой Школе ? В дурке?

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      Рейтинг: +2563

      dinar7777dinar > KLIM777 30 минут назад

      ЛАн чепушило гордись своим зенитом. Погляди снова рфпл великий )))) . Петушара .

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      Рейтинг: +5148

      KLIM777 > dinar7777dinar 29 минут назад

      Вильяреал где обошел в таблице Зенит? Речь идет про матчи между командами, Валерыч. Лион показал, что барса далеко не великая и такой уже давно не является. После ухода хави и иньесты, набрали стадо баранов и не знают что с ними делать.

      Идиот читай внимательнее. написано, чт барса потеряла очки в первом случае это касается уэски, а во втором матч был про лигу чемпионов. Тебя простая смысловая нагрузка топит. Ты может быть в школе для умалишенных сейчас? Может витамины выслать тебе?

      Кк барса провела выездной матч вначале года против леванте? Там ведь барсу выпороли слегка)

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      Рейтинг: +5148

      KLIM777 > dinar7777dinar 28 минут назад

      ты не указывай другим чем гордиться, люди сами разберутся. Ты лучше начинай банками высылать в барселону вазелин. Дырявить твоих великих будут по крупному.

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