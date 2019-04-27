«Барселона» стала чемпионом Испании, Месси забил победный гол

«Барселона» обыграла «Леванте» в матче 35-го тура Примеры (1:0). Единственный гол забил форвард Лионель Месси на 62-й минуте.

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, набрав 83 очка за три тура до конца турнира. У «Атлетико», который идет вторым, 74 очка.

Для каталонского клуба это второе чемпионство подряд и 26-е в истории.

«Барселона» – чемпион Испании. За этим много интересных фактов