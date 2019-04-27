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    Рахимов: «Желаю удачи «Динамо». Такой клуб должен играть в Премьер-лиге»

    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ против «Динамо» (0:0).

    – Судя по тому, что вы выпустили Родолфо поближе к атаке, вместо Мохаммади, вы довольны результатом?

    – Немного не правильно, он всегда левый полузащитник, он всегда выполняет большой объем работы. Но в перерыве у него возникли проблемы с икроножной мышцей. Поэтому был определенный риск, пришлось поменять.

    – Довольны ли вы результатом?

    – Честно сказать, после первого тайма мне было понятно, что игра будет до ошибки. В перерыве я сказал, что нужно добавить концентрации, не думать о потере мяча. Нужно сыграть внимательно и внимательно сыграть при стандартах.

    Быть довольным я не могу, моменты были неплохие. Если брать общий рисунок, то было достаточно неплохо. Думаю, что можно было взять больше от игры.

    Момент с забитым был на тоненького. Если бы была система VAR, то арбитр, наверное, посмотрел бы. Но его не подвезли, видимо, как обещали. Я «Динамо» желаю удачи. Такой клуб должен играть в Премьер-лиге. Желаю удачи

    • «Динамо» с 29 очками занимает 12-е место в таблице.
    • «Ахмат» с 35 очками идет девятым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.04.2019 22:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +408

      balam 2 часа назад

      все верно.мужик.удачи обоим клубам.сейчас крепкие середняки

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