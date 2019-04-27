Рахимов: «Желаю удачи «Динамо». Такой клуб должен играть в Премьер-лиге»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ против «Динамо» (0:0).

– Судя по тому, что вы выпустили Родолфо поближе к атаке, вместо Мохаммади, вы довольны результатом?

– Немного не правильно, он всегда левый полузащитник, он всегда выполняет большой объем работы. Но в перерыве у него возникли проблемы с икроножной мышцей. Поэтому был определенный риск, пришлось поменять.

– Довольны ли вы результатом?

– Честно сказать, после первого тайма мне было понятно, что игра будет до ошибки. В перерыве я сказал, что нужно добавить концентрации, не думать о потере мяча. Нужно сыграть внимательно и внимательно сыграть при стандартах.

Быть довольным я не могу, моменты были неплохие. Если брать общий рисунок, то было достаточно неплохо. Думаю, что можно было взять больше от игры.

Момент с забитым был на тоненького. Если бы была система VAR, то арбитр, наверное, посмотрел бы. Но его не подвезли, видимо, как обещали. Я «Динамо» желаю удачи. Такой клуб должен играть в Премьер-лиге. Желаю удачи