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    Конов: «В «Спартаке» на полном серьезе обсуждали/ют возвращение Карреры. Возможно, это вброс»

    Василий Конов, главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала», сообщил в своем телеграм-канале о возможной смене главного тренера «Спартака». Сейчас команду возглавляет Олег Кононов.

    «Не верю в это от слова совсем, но сразу с нескольких сторон прилетело о том, что в «Спартаке» на полном серьезе обсуждали/ют возвращение Массимо. Возможно, что просто агентские игры или вброс, но разговоры такие идут. Это будет очень странно, если вдруг, скорее шаг в сторону болельщиков без просчитывания перспектив», – написал Конов.

    • Каррера покинул «Спартак» в октябре прошлого года.
    • Под его руководством московский клуб в 2017 году стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.
    • Агент Марко Трабукки сказал, что Каррера не против возвращения в «Спартак».

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    27.04.2019 21:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 28 апреля 2019, 09:28

      Карреру можно и нужно возвращать. А пиджака можно оставить стоять на бровке, он никому не мешает.
      И обязательно надо "зачищать "глушачей." Последнее, впрочем, независимо от первого. Императив!

      0
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      Рейтинг: +28706

      silver29 28 апреля 2019, 08:34

      Возвращение возможно, такое бывало, но не стоит повторять судьбу Карпина. Смена политики и оздоровление команды возможно только при уходе Федуна или по крайней мере если он будет не заметен в клубе и будет тихо сидеть в своей VIP ложе не вмешиваясь в спортивный процесс.

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п 28 апреля 2019, 08:12

      Для дилетантов в руководстве Спартака ,это нормально ,шарахаться из стороны в сторону.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 28 апреля 2019, 07:35

      да нет конечно , вы о чем вообще? возвращение карреры=признание своих ошибок федуном, изгнание глушака и ко и т.д.

      1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 28 апреля 2019, 00:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      То, что что-то НЕ ЛАДНО в датском (спартаковском, прим. автора) "королевстве", и причём уже давно, ВСЕМ известно.
      1. Кононову предложили поработать в Спартаке и он правильно сделал, что согласился.
      Другое дело, какое наследство ему досталось от Карреры и временщиков.
      Вот это и есть ГЛАВНЫЙ вопрос пробуксовки Спартака и Кононова.
      2. На заседании совета директоров ФК «Спартак-Москва» было ГРОЗНО заявлено:
      "К сожалению, ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны."
      Тут ОДНО из двух.
      Либо были ресурсы, либо их не было.
      А если и были ресурсы, то какого плана???
      - Ранее и тогда, а ныне покойный Константин Сарсания выразил мнение, что «Спартак» в сезоне 2016/17 чемпионата России применял административный и судейский ресурс.
      - Ранее и тогда главный тренер Зенита Мирча Луческу заявил, что президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды.
      - Ранее, в конце того сезона, Ринат Билялетдинов: - "Судейство - главный позор сезона 2016/17".
      Было много судейских решений, которые повлияли на исход игр."
      Теперь вам ПОНЯТНО, что на первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса!
      Поэтому ФАЛЬШИВЫМИ чемпионами сезона 2016/17 Спартак стал благодаря судейскому ресурсу, а игровой ресурс был второстепенным и вскоре, очень резко, ИСЧЕРПАЛСЯ.
      Следовательно:
      Всё вернулось НА КРУГИ СВОЯ и Федун остался у разбитого спартаковского КОРЫТА!
      Судейские скандалы в пользу Спартака, как луч СВЕТА в ТЁМНОМ спартаковском царстве Федуна!
      А когда СКАНДАЛЬНАЯ помощь судей, согласно цены вопроса, не приносит Спартаку результата, то Каррера и Кононов СДУЛИСЬ вместе со Спартаком!
      3. Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд, и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, но сдвигов НЕ БЫЛО!
      Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!!
      И только в сезоне 2016/17, когда Федун забросал и закидал судей миллионными деньгами, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место.
      Именно благодаря скандальному судейству имени Мутко, Будогосского, Бутенко, Баскакова, Чеботарёва, Федуна - Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
      Таким образом, на заседании совета директоров ФК «Спартак-Москва» было косвенно ПРИЗНАНО, что спартаковцы стали чемпионами благодаря административному и судейскому ресурсу РФС, а не игровому.
      Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!!!

      -7
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      Рейтинг: -25

      Опускатель коняжек > amazonaws 28 апреля 2019, 00:22

      Ты таблетку выпей, имбицил... А то санитары придут))))

      7
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      Рейтинг: +8028

      nik55 > amazonaws 28 апреля 2019, 07:47

      лечи голову

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 27 апреля 2019, 22:15

      Братан,ты давай посерьёзнее отнесись к возможным новостям из стана этой команды! Тут и так коллективный синдром "Женщина на грани нервного срыва".

      -3
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