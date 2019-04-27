Конов: «В «Спартаке» на полном серьезе обсуждали/ют возвращение Карреры. Возможно, это вброс»

Василий Конов, главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала», сообщил в своем телеграм-канале о возможной смене главного тренера «Спартака». Сейчас команду возглавляет Олег Кононов.

«Не верю в это от слова совсем, но сразу с нескольких сторон прилетело о том, что в «Спартаке» на полном серьезе обсуждали/ют возвращение Массимо. Возможно, что просто агентские игры или вброс, но разговоры такие идут. Это будет очень странно, если вдруг, скорее шаг в сторону болельщиков без просчитывания перспектив», – написал Конов.