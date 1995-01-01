Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал поражение в матче 36-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (0:1).

«Очень сложно обыграть соперника в АПЛ, особенно когда они находятся в противоположной ситуации, другой реальности.

Конечно, они были свежими, а мы были уставшими. И конечно, сейчас речь о том, чтобы двигаться дальше. Конечно, будет сложно, у нас две игры. Я хотел бы оказаться в топ-4», – сказал Покеттино.

«Тоттенхэм» занимает третье место в турнирной таблице с 70 очками.

«Вест Хэм» с 46 очками идет на 11-м месте.

Первый выездной гол на новой арене «Тоттенхэма» отпраздновали в стиле Роналду и Симеоне