Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Покеттино – о поражении от «Вест Хэма»: «Они были свежими, а мы были уставшими»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал поражение в матче 36-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (0:1).

    «Очень сложно обыграть соперника в АПЛ, особенно когда они находятся в противоположной ситуации, другой реальности.

    Конечно, они были свежими, а мы были уставшими. И конечно, сейчас речь о том, чтобы двигаться дальше. Конечно, будет сложно, у нас две игры. Я хотел бы оказаться в топ-4», – сказал Покеттино.

    • «Тоттенхэм» занимает третье место в турнирной таблице с 70 очками.
    • «Вест Хэм» с 46 очками идет на 11-м месте.

    Первый выездной гол на новой арене «Тоттенхэма» отпраздновали в стиле Роналду и Симеоне

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:16
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68163
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru