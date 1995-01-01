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    Первый выездной гол на новой арене «Тоттенхэма» отпраздновали в стиле Роналду и Симеоне


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    Сегодня, 17:05
    Борьба за топ-4 обостряется.

    В 36 туре сражающийся за место в ЛЧ «Тоттенхэм» принимал середняка «Вест Хэм». В апреле «шпоры» наконец-то переехали на свой новый стадион и с тех пор только лишь радовали своих фанатов:

    • «Кристал Пэлас» – 2:0
    • «Манчестер Сити» – 1:0
    • «Хаддерсфилд» – 4:0
    • «Брайтон» – 1:0

    Мало того, что «Тоттенхэм» не потерял ни одного очка и еще добыл важную победу в четвертьфинале ЛЧ, так он еще и не пропустил на новой арене ни одного мяча. Но там, где был бессилен Агуэро, справился Антонио – сегодня он с подачи Арнаутовича забил за «Вест Хэм». В начале апреля болельщики «шпор» впервые посетили «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», но только в конце месяца увидели первый пропущенный мяч.

    Антонио изобразил тот же жест, что ранее в Лиге чемпионов показали Симеоне и Роналду. Интересно, грозят ли игроку какие-нибудь санкции.

    «Вест Хэм» довел игру до победы 1:0, остался на 11-м месте, но еще имеет теоретические шансы закончить сезон, например, в семерке. «Тоттенхэму» же это поражение, первое на новом стадионе, может грозить проблемами в борьбе за место в Лиге чемпионов. Впрочем, запас по очкам у клуба все еще неплохой, а календарь ничем не сложнее в сравнении с конкурентами.

    Любопытно, что в восьми предыдущих играх команды, занимающие места с третьего по шестого, одержали всего одну победу.

    Как сейчас выглядит положение в таблице:

    • 3. «Тоттенхэм» – 70 очков (на матч больше)
    • 4. «Челси» – 67
    • 5. «Арсенал» – 66
    • 6. «МЮ» – 64

    Оставшиеся матчи у соперников:

    «Тоттенхэм»: «Борнмут» (г), «Эвертон» (д).

    «Челси»: «МЮ» (г), «Уотфорд» (д), «Лестер» (г).

    «Арсенал»: «Лестер» (г), «Брайтон» (д), «Бернли» (г)

    «МЮ»: «Челси» (д), «Хаддерсфилд» (г), «Кардифф» (д)

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    Англия. Премьер-лига. 36-й тур

    Тоттенхэм – Вест Хэм – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Антонио, 67.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер Bleacher Report
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