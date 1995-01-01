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    Адиев – после игры с «Ростовом»: «Для нас сейчас вратарь – это половина команды»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

    «В данной ситуации этот матч можно занести себе в актив. Хотя «Ростов» был близок ко второму голу. Но мы отыгрались. У нас тоже кое-какие моменты возникали. Если отвлечься от всего, то в конце хорошо взвинтили темп, имели моменты, хотя у соперника они тоже были.

    Карпин сказал, что забей второй, мы бы не отыгрались? Он намного опытней меня. Раз он так говорит, значит так оно и есть.

    Сейв Дюпина в конце матча? Много раз говорил, что у нас роль любого игрока важна для нас, но роль Дюпина сложно переоценить. Он знает, что мы будем в разы больше очков набирать, если он будет выручать нас. Для нас сейчас вратарь — это половина команды», – сказал Адиев.

    • «Анжи» занимает 15-е место в таблице с 20 очками.
    • «Ростов» идет на седьмом месте с 36 очками.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16

      ryzhic07 29 минут назад

      статистика матча Ростов удары 18 (8 в створ), Анжи 8 ударов (3 в створ)... Песьяков задолбал уже вместе в Ваней...

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      Рейтинг: +481

      Чуни Муни 41 минуту назад

      А у нас вратарь Косьяков, других к сожалению нет. Я не за этот матч в частности, а вообще. Хотя и тут у него то в кривь шло, то в кось.

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      Рейтинг: +1777

      minaev23 43 минуты назад

      Вратарь молодец!

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