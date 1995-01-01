Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«В данной ситуации этот матч можно занести себе в актив. Хотя «Ростов» был близок ко второму голу. Но мы отыгрались. У нас тоже кое-какие моменты возникали. Если отвлечься от всего, то в конце хорошо взвинтили темп, имели моменты, хотя у соперника они тоже были.

Карпин сказал, что забей второй, мы бы не отыгрались? Он намного опытней меня. Раз он так говорит, значит так оно и есть.

Сейв Дюпина в конце матча? Много раз говорил, что у нас роль любого игрока важна для нас, но роль Дюпина сложно переоценить. Он знает, что мы будем в разы больше очков набирать, если он будет выручать нас. Для нас сейчас вратарь — это половина команды», – сказал Адиев.