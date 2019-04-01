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    Бензема пропустит матч с «Райо Вальекано» из-за травмы колена

    Завтра, 28-го апреля, «Реал» сыграет с «Райо Вальекано» в рамках 35-го тура чемпионата Испании.

    Нападающий сливочных Карим Бензема пропустил сегодняшнюю тренировку из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги. Француз пропустит встречу. Информация о сроках восстановления отсутствует.

    За четыре тура до конца чемпионата команда Зинедина Зидана занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от «Атлетико» – шесть очков, от «Барселоны» – 15.

    • 31-летний Бензема проводит 9 сезон в королевском клубе. В текущем сезоне забил 30 голов и отдал 10 ассистов в 51 матчей всех турниров.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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