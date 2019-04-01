Бензема пропустит матч с «Райо Вальекано» из-за травмы колена

Завтра, 28-го апреля, «Реал» сыграет с «Райо Вальекано» в рамках 35-го тура чемпионата Испании.

Нападающий сливочных Карим Бензема пропустил сегодняшнюю тренировку из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги. Француз пропустит встречу. Информация о сроках восстановления отсутствует.

За четыре тура до конца чемпионата команда Зинедина Зидана занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от «Атлетико» – шесть очков, от «Барселоны» – 15.