Кейн может восстановиться к финалу Лиги чемпионов

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино не исключил, что форвард Гарри Кейн успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов, который состоится 1 июня.

«У него все хорошо, но пока нельзя точно сказать, когда он будет полностью готов. Возможно, Кейн восстановится до 1 июня, а может, и после. Все будет зависеть от реакции организма. Сейчас можно констатировать, что Гарри быстро идет на поправку. Но всегда есть завершающая стадия восстановления, которая и определит, когда игрок сможет вернуться на поле. Интуиция мне подсказывает, что он сможет сыграть в финале Лиги чемпионов, если мы туда попадем. Просто я вижу его решимость и желание восстановиться как можно скорее», – сказал Покеттино.