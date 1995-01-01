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    Кейн может восстановиться к финалу Лиги чемпионов

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино не исключил, что форвард Гарри Кейн успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов, который состоится 1 июня.

    «У него все хорошо, но пока нельзя точно сказать, когда он будет полностью готов. Возможно, Кейн восстановится до 1 июня, а может, и после. Все будет зависеть от реакции организма. Сейчас можно констатировать, что Гарри быстро идет на поправку. Но всегда есть завершающая стадия восстановления, которая и определит, когда игрок сможет вернуться на поле. Интуиция мне подсказывает, что он сможет сыграть в финале Лиги чемпионов, если мы туда попадем. Просто я вижу его решимость и желание восстановиться как можно скорее», – сказал Покеттино.

    • У Кейна диагностровано повреждение боковой связки левого голеностопа.
    • Ранее сообщалось, что нападающий пропустит три месяца и вернется в строй не ранее июля.
    • «Тоттенхэм» в 1/2 финала ЛЧ сыграет с «Аяксом».

    Источник: Sky Sports

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