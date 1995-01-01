Клопп – о травме Фирмино: «Он – машина и, скорее всего, будет готов к матчу с «Барселоной»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму нападающего команды Роберто Фирмино.

Бразилец получил мышечное повреждение, из-за которого не смог принять участие в матче 36-го тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (5:0).

«Не верьте тому, что пишут в соцсетях! Это неправда, что Фирмино выбыл до конца сезона. После тренировки он почувствовал боль. У него небольшой надрыв, но это Бобби. Он – машина и, скорее всего, будет готов к матчу с «Барселоной». Впрочем, мы показали, что можем играть и без него», – сказал Клопп.