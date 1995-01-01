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    Клопп – о травме Фирмино: «Он – машина и, скорее всего, будет готов к матчу с «Барселоной»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму нападающего команды Роберто Фирмино.

    Бразилец получил мышечное повреждение, из-за которого не смог принять участие в матче 36-го тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (5:0).

    «Не верьте тому, что пишут в соцсетях! Это неправда, что Фирмино выбыл до конца сезона. После тренировки он почувствовал боль. У него небольшой надрыв, но это Бобби. Он – машина и, скорее всего, будет готов к матчу с «Барселоной». Впрочем, мы показали, что можем играть и без него», – сказал Клопп.

    • Матч «Барселона» – «Ливерпуль» состоится в среду, 1 мая, в 22:00 по московскому времени.
    • 27-летний Фирмино в текущем сезоне забил 16 голов и сделал восемь результативных передач в 46 матчах.

    Источник: BBC

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