Яя Туре стал футбольным агентом

Ведущий YouTube-шоу «ТаТоТаке» Сергей Болотников заявил, что бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре занялся агентской деятельностью.

По его словам, сейчас 35-летний ивуариец пытается трудоустроить своего клиента в киевское «Динамо». Речь идет о нигерийце Джозефе, который может сыграть на позиции центрального защитника и опорного хавбека.

Туре официально не объявлял о завершении футбольной карьеры. Его последним клубом был греческий «Олимпиакос», который он покинул в декабре прошлого года.