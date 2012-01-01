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    Яя Туре стал футбольным агентом

    Ведущий YouTube-шоу «ТаТоТаке» Сергей Болотников заявил, что бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре занялся агентской деятельностью.

    По его словам, сейчас 35-летний ивуариец пытается трудоустроить своего клиента в киевское «Динамо». Речь идет о нигерийце Джозефе, который может сыграть на позиции центрального защитника и опорного хавбека.

    Туре официально не объявлял о завершении футбольной карьеры. Его последним клубом был греческий «Олимпиакос», который он покинул в декабре прошлого года.

    Источник: YouTube-канал ТаТоТаке

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +371

      VVadic 27 минут назад

      Теперь Селюк будет играть, а Яя пристраивать

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    • ...
      Рейтинг: +8344

      vladimir-7 1 час назад

      Яя Туре больше никому не нужен из футбольных клубов, он выгнал
      своего агента и сам решил заняться этой работой.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57

      Boeung777 1 час назад

      Селюк подсуетился и посоветовал.

      0
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      Рейтинг: +1362

      InterMilLano1908 2 часа назад

      Тут скорее пиар ютуб канала, нежели чем новость)

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