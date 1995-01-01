Казаков: «Измайлов и Родионов покинут «Спартак» до конца недели»

Журналист Илья Казаков сообщил, что в ближайшее время в руководстве «Спартака» произойдут серьезные изменения.

«Если слухи не обманывают, до конца этой недели Измайлов (Наиль Измайлов, вице-президент клуба – примечание «Бомбардира») и Родионов (Сергей Родионов, спортивный директор клуба) покинут «Спартак». Измайлова слухи отправляют в «Монако». Про судьбу Родионова не говорят ничего», – написал Казаков в своем твиттере.

По информации телеграм-канала «ЭкСпорт», главный тренер «Спартака» Олег Кононов также уйдет из клуба. Сейчас решается вопрос о том, когда его отправят в отставку – в ближайшие несколько дней или по окончании сезона.

Измайлов работает в «Спартаке» с 2013 года. Родионов – с 2011-го.

По итогам 25 туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 39 очков.

Кононов виноват не во всем. Вы зря его так много критикуете