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    Казаков: «Измайлов и Родионов покинут «Спартак» до конца недели»

    Журналист Илья Казаков сообщил, что в ближайшее время в руководстве «Спартака» произойдут серьезные изменения.

    «Если слухи не обманывают, до конца этой недели Измайлов (Наиль Измайлов, вице-президент клуба – примечание «Бомбардира») и Родионов (Сергей Родионов, спортивный директор клуба) покинут «Спартак». Измайлова слухи отправляют в «Монако». Про судьбу Родионова не говорят ничего», – написал Казаков в своем твиттере.

    По информации телеграм-канала «ЭкСпорт», главный тренер «Спартака» Олег Кононов также уйдет из клуба. Сейчас решается вопрос о том, когда его отправят в отставку – в ближайшие несколько дней или по окончании сезона.

    • Измайлов работает в «Спартаке» с 2013 года. Родионов – с 2011-го.
    • По итогам 25 туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 39 очков.

    Кононов виноват не во всем. Вы зря его так много критикуете

    Источник: твиттер Ильи Казакова

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    Сегодня, 14:46
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1276

      Бабушка Зильзиля 1 минуту назад

      Только за Родионого можно не беспокоится, он опять с кем нибудь поменяется местами.

      0
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      Рейтинг: +1587

      OldenVad 2 минуты назад

      С трудом верится.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6333

      parevg 9 минут назад

      Если слухи не обманывают...
      Не надо распостранять слухи.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4233

      84aivengo 11 минут назад

      если чистить,то основательно

      1
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      Рейтинг: +3321

      Агасфер 12 минут назад

      Это " священная жертва Федуна-Аполлона".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3542

      Старикан 13 минут назад

      Что-то список далеко не полный... надо бы туда ещё добавить с десяток человек из руководства и столько же из команды!

      1
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      Рейтинг: +1427

      Чермындыр 21 минуту назад

      Спартак в своем репертуаре. Какие болелы, такое руководство - мечется из стороны в сторону и не знает чего само хочет

      0
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      Рейтинг: +3335

      александр п > Чермындыр 8 минут назад

      Как не знает,главное поменьше тратить .побольше распилить.Вполне целеустремлённые ребята.

      0
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      Рейтинг: +210

      Pilottt 22 минуты назад

      Добрая весть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3926

      ilichkadr 26 минут назад

      Неужели наконец-то лёд тронулся? Давно пора эту шоблу разогнать.......

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