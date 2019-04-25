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    «Манчестер Юнайтед» интересуется Ришарлисоном

    Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.

    По информации источника, манкунианский клуб хочет усилить свою атаку 21-летним бразильцем во время летнего трансферного окна.

    Ранее стало известно, что на футболиста претендуют «Барселона» и «Ливерпуль».

    • В текущем сезоне Ришарлисон сыграл 36 матчей в составе «Эвертона», забил 14 голов и сделал две результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 45 миллионов евро.

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 12:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +295

      OBOLEV 2 часа назад

      У МЮ пол состава таких ) Зачем он им ) Тем более цена будет высокой. Купите Диего Косту. Проку будет больше.

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