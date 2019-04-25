«Манчестер Юнайтед» интересуется Ришарлисоном

У МЮ пол состава таких ) Зачем он им ) Тем более цена будет высокой. Купите Диего Косту. Проку будет больше.
Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.
По информации источника, манкунианский клуб хочет усилить свою атаку 21-летним бразильцем во время летнего трансферного окна.
Ранее стало известно, что на футболиста претендуют «Барселона» и «Ливерпуль».
- В текущем сезоне Ришарлисон сыграл 36 матчей в составе «Эвертона», забил 14 голов и сделал две результативные передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 45 миллионов евро.