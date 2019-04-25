«Манчестер Юнайтед» интересуется Ришарлисоном

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.

По информации источника, манкунианский клуб хочет усилить свою атаку 21-летним бразильцем во время летнего трансферного окна.

Ранее стало известно, что на футболиста претендуют «Барселона» и «Ливерпуль».