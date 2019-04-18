«Барселона» интересуется Ришарлисоном

Вингер «Эвертона» Ришарлисон может перейти в «Барселону», сообщает Marca.

По информации источника, бразилец входит в шорт-лист каталонского клуба, который хочет усилить атаку во время летнего трансферного окна.

За 21-летнего футболиста потенциальному покупателю придется заплатить не менее 50 миллионов евро.