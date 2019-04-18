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    «Барселона» интересуется Ришарлисоном

    Вингер «Эвертона» Ришарлисон может перейти в «Барселону», сообщает Marca.

    По информации источника, бразилец входит в шорт-лист каталонского клуба, который хочет усилить атаку во время летнего трансферного окна.

    За 21-летнего футболиста потенциальному покупателю придется заплатить не менее 50 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Ришарлисон сыграл 35 матчей в составе «Эвертона», забил 13 голов и сделал две результативные передачи.
    • Контракт игрока с английским клубом рассчитан до 2023 года.

    Источник: Marca

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