«Барселона» интересуется Ришарлисоном

Хммм не нужен .
Вингер «Эвертона» Ришарлисон может перейти в «Барселону», сообщает Marca.
По информации источника, бразилец входит в шорт-лист каталонского клуба, который хочет усилить атаку во время летнего трансферного окна.
За 21-летнего футболиста потенциальному покупателю придется заплатить не менее 50 миллионов евро.
- В текущем сезоне Ришарлисон сыграл 35 матчей в составе «Эвертона», забил 13 голов и сделал две результативные передачи.
- Контракт игрока с английским клубом рассчитан до 2023 года.