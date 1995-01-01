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    Шалимов – об уходе Смолова из «Краснодара»: «Феде надо было уходить, 100%. Перед моим увольнением он поплыл»

    Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, почему уход Федора Смолова из клуба был необходим, а также объяснил проблемы с результативностью нападающего «Локомотива».

    – Проблемы возникли, когда Федя два раза подряд стал лучшим бомбардиром РПЛ. Перед моим увольнением он немного поплыл, хотя я с ним разговаривал, убеждал, что на чемпионат мира он должен поехать лучшим бомбардиром. Переломить ситуацию не получилось: Смолов сваливался на фланги и затягивал развитие атаки. Край полузащиты – совсем не его позиция, он бомбардир, выдвинутый вперед нападающий.

    – Исходя из ваших требований и результативности Смолова при них, вам не казалось летом, что его переход в «Локомотив» – ошибка?

    – Ему нужно было уходить из «Краснодара», 100 процентов. У Феди там уже не шло, пришел новый тренер, который уже не предъявлял таких жестких требований. Но дело не в Мусаеве – уже при мне Смолов не управлял сам собой. Я им – тоже.

    Он ушел – началась новая жизнь. Я не знаю, какие функции у него в «Локомотиве», но думаю, не такие, как в «Краснодаре». Из-за этого он забивает меньше.

    – Москва, Лига чемпионов – это круто. Но мне кажется, было понятно, что Семин не тот тренер, который будет заморачиваться над атакой и конкретными функциями игроков.

    – Ни Семин, ни Черчесов не будут этого делать.

    Сейчас Смолов реже встречается с мячом в штрафной и очень много играет спиной к воротам соперника, поэтому и голов меньше.

    Источник: «Sports»

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    Сегодня, 11:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13267

      shinnik 1 минуту назад

      поплыл ты..
      в 93 году..когда возглавил «Письмо четырнадцати»
      Нет тебе доверия.. и удачи не будет.
      И не дай Бог из дубля, во главу Спартака поставят..
      (
      Последние иллюзии,копленые с 90-х,уйдут в никуда...
      а кому не по нраву.или..кто не помнит... см. далее.(

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      Рейтинг: +126

      Вальдемар IV 15 минут назад

      команда уже который год плывет с такими физруками как ты или мусаев

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