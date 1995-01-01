Шалимов – об уходе Смолова из «Краснодара»: «Феде надо было уходить, 100%. Перед моим увольнением он поплыл»

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, почему уход Федора Смолова из клуба был необходим, а также объяснил проблемы с результативностью нападающего «Локомотива».

– Проблемы возникли, когда Федя два раза подряд стал лучшим бомбардиром РПЛ. Перед моим увольнением он немного поплыл, хотя я с ним разговаривал, убеждал, что на чемпионат мира он должен поехать лучшим бомбардиром. Переломить ситуацию не получилось: Смолов сваливался на фланги и затягивал развитие атаки. Край полузащиты – совсем не его позиция, он бомбардир, выдвинутый вперед нападающий.

– Исходя из ваших требований и результативности Смолова при них, вам не казалось летом, что его переход в «Локомотив» – ошибка?

– Ему нужно было уходить из «Краснодара», 100 процентов. У Феди там уже не шло, пришел новый тренер, который уже не предъявлял таких жестких требований. Но дело не в Мусаеве – уже при мне Смолов не управлял сам собой. Я им – тоже.

Он ушел – началась новая жизнь. Я не знаю, какие функции у него в «Локомотиве», но думаю, не такие, как в «Краснодаре». Из-за этого он забивает меньше.

– Москва, Лига чемпионов – это круто. Но мне кажется, было понятно, что Семин не тот тренер, который будет заморачиваться над атакой и конкретными функциями игроков.

– Ни Семин, ни Черчесов не будут этого делать.

Сейчас Смолов реже встречается с мячом в штрафной и очень много играет спиной к воротам соперника, поэтому и голов меньше.

