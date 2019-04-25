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    Кононов – о разгроме от «Арсенала»: «Виновна вся команда»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итог матча 25 тура РПЛ против «Арсенала» (0:3). Специалист не снимает с себя ответственности за результат.

    «Виновна вся команда и главный тренер, конечно. С себя я ответственности за игру и за результат не снимаю.

    У нас были проблемы в первую очередь до игры. Мы потеряли из-за травм Самуэля Жиго и Луиса Адриано. Линия защиты была экспериментальная. На первых минутах мы играли неудачно позиционно и получили два гола», – сказал Кононов.

    • «Спартак» в таблице идет пятым.
    • Москвичи потеряли шансы на чемпионство.
    • Отставание от зоны Лиги чемпионов – пять очков.

    Все ругают «Спартак». Но посмотрите, как хорош новый «Арсенал»!

    Источник: Sport24

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