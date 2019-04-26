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    Журналист Егоров: «По моей информации, Семак сейчас главный человек в «Зените». Он будет решать, кто придет в команду»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о внутренней ситуации в «Зените». По информации журналиста, наибольшим влиянием в организации сейчас обладает главный тренер Сергей Семак.

    «По моей информации, главный человек в «Зените» сейчас – это Сергей Семак. Именно он будет во многом определять, кто придет в команду. Кандидатура Семака Ярослав Ракицкий сработала на 100 процентов», – сказал Егоров.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Последний раз команда брала чемпионство в сезоне-2014/15.
    • Семак возглавил клуб из Санкт-Петербурга летом.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    26.04.2019 00:58
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 апреля 2019, 21:16

      Тренеру конечно надо доверять.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      RJM555 26 апреля 2019, 18:35

      Как только пару игр проиграет команда он станет последним человеком......а вообще то там есть главный человек......удачи Зениту!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +199

      MOBI 26 апреля 2019, 11:58

      удачи Семаку главное чтоб руководство не мешало хоть раз дало возможность тренеру ЗЕНИТ-ЧЕМПИОН!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 26 апреля 2019, 10:35

      Главное, чтоб Семак больше экспериментов с расстановкой не устраивал )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 26 апреля 2019, 09:56

      Это мы увидим в будущем. Надеемся, что так оно и будет. У Семака хватает забот, по мимо усиления, ему нужно куда то сплавлять баласт от Луческу и Манчини.

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 апреля 2019, 09:50

      Это правильно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi 26 апреля 2019, 09:42

      Семаку не хватит решительности, чтобы просит дорогостоящих игроков, способных вывести клуб на более качественный уровень.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > richi 26 апреля 2019, 09:51

      Наберется, если будут доверять.

      1
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > richi 26 апреля 2019, 12:13

      а народ на новый уровень нищеты?

      -3
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      Рейтинг: +718

      ДВС > Вальдемар IV 26 апреля 2019, 16:53

      Привет нищеброду!)

      1
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      Рейтинг: +67330

      portero 26 апреля 2019, 09:33

      Есть шанс что игра улучшится, Семаку еще самому расти как тренеру. Удачи Зениту!

      13
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 26 апреля 2019, 08:47

      А Миллер уже в курсе?

      4
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      Рейтинг: +1452

      Mariner > momwig_ 26 апреля 2019, 10:36

      Миллеру по барабану, если команда показывает хорошую игру и результат.

      3
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      Рейтинг: +2228

      Гиви Эрудитошвили 26 апреля 2019, 07:41

      Подбором игроков, тренировочным процессом, определением состава и тактики на игру занимается и определяет главный тренер команды. С него спрашивают за результат и все остальные должны и обязаны ему в этом помогать. Совет директоров принимает решение покупать игрока или нет исходя их финансовых возможностей клуба.

      7
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Гиви Эрудитошвили 26 апреля 2019, 07:44

      У всех по разному,во многих топ-клубах есть трансферные советы,куда тренер может и не входить.Слишком большие деньги на кону .

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