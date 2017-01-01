РПЛ. «Крылья Советов» проиграли «Уралу». Самарцы уступили в пяти матчах из последних шести

Сброд под кодовым названием "Кр. Сов." подарил очередные три очка гостям с Урала. Результат предсказуем был. Не виню игроков. Им всё похер. Вот так работают наши селекционеры. Этому сброду хоть Зидана поставь тренером, результат будет тот же. Области надо разгонять руководство клуба. Уверен на 90%, что команда даже в зоне переходных матчей не удержится. Особо обидно, что способность выиграть есть. Желания нет. Анжи без зарплаты воюет до конца, а эти зажрались.
Завершился матч 25 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Уралом». Победу гостям принес гол с пенальти.
Для самарцев это второе поражение подряд. Команда продолжает находиться в зоне переходных матчей за место в РПЛ.
Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур
Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Эль-Кабир, 61 (с пенальти).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Зотов, Самарджич, Бурлак, Денисов, Ананидзе (Самедов, 77), Шишкин, Рабиу (Антон, 70), Зиньковский, Шейдаев, Вучичевич (Корниленко, 46).
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков, Меркулов, Димитров (Ароян, 90+6), Бумаль, Егорычев (Емельянов, 77), Бикфалви, Эль-Кабир, Погребняк (Панюков, 79).
Предупреждения: Вучичевич, 41; Самарджич, 53; Джано, 76 – Бумаль, 8; Годзюр, 87; Емельянов, 90+5.