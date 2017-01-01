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    РПЛ. «Крылья Советов» проиграли «Уралу». Самарцы уступили в пяти матчах из последних шести

    Завершился матч 25 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Уралом». Победу гостям принес гол с пенальти.

    Для самарцев это второе поражение подряд. Команда продолжает находиться в зоне переходных матчей за место в РПЛ.

    Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Эль-Кабир, 61 (с пенальти).

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Зотов, Самарджич, Бурлак, Денисов, Ананидзе (Самедов, 77), Шишкин, Рабиу (Антон, 70), Зиньковский, Шейдаев, Вучичевич (Корниленко, 46).

    «Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков, Меркулов, Димитров (Ароян, 90+6), Бумаль, Егорычев (Емельянов, 77), Бикфалви, Эль-Кабир, Погребняк (Панюков, 79).

    Предупреждения: Вучичевич, 41; Самарджич, 53; Джано, 76 – Бумаль, 8; Годзюр, 87; Емельянов, 90+5.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:24
    Комментарии7
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      Рейтинг: +666

      Sviro 42 минуты назад

      Сброд под кодовым названием "Кр. Сов." подарил очередные три очка гостям с Урала. Результат предсказуем был. Не виню игроков. Им всё похер. Вот так работают наши селекционеры. Этому сброду хоть Зидана поставь тренером, результат будет тот же. Области надо разгонять руководство клуба. Уверен на 90%, что команда даже в зоне переходных матчей не удержится. Особо обидно, что способность выиграть есть. Желания нет. Анжи без зарплаты воюет до конца, а эти зажрались.

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      Рейтинг: +29299

      MaxRnD > Sviro 35 минут назад

      Это участь всех команд из провинции.
      Даже такой гуру, как Бекиевич, с нынешним немотивированным Рубином ничего сделать не в состоянии. Пока у каждой такой команды не появится свой Галицкий толку не будет

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      Рейтинг: +666

      Sviro > MaxRnD 25 минут назад

      Но другие команды хоть как-то сопротивляются, а эта просто сливает матчи. Бухают, наверное, накануне игры... Крылья прваливают все сколько - нибудь важные матчи. Даже по текстовому репортажу видно было, что играли через силу. И потом, Оренбург не провинция разве? Ещё большая, чем Самара. Ростов, тоже. Краснодар тоже не столица. Хреновые селекционеры у нас, продажные скорее всего. Покупают говно всякое не играющее!

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      Рейтинг: +29299

      MaxRnD > Sviro 3 минуты назад

      А что Оренбург ? По сегодняшней игре - абсолютно ничего и даже хуже. Ну да, выиграл у ЦСКА и Ростова, ну так и что ? Вы, было, и у Спартака 4-0 выигрывали, также выиграли в этом чемпе 2 раза у Ростова, хоть он и выше в таблице У всех бывают полосы везения и невезения, ну а в общем и целом, в среднем по больнице, любая провинция при безденежье - это одно и тоже унылое БОЛОТО !

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      Рейтинг: +3913

      ilichkadr 49 минут назад

      Зенит в воскресенье добьет графа. Не исключаю ухода Божовича в отставку.

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      Рейтинг: +252

      RyslanZ 51 минуту назад

      Проиграв дома,Крылышки очень сильно осложнили себе турнирную ситуацию...следующая их игра с почти чемпионом Зенитом в гостях....

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      Рейтинг: +29299

      MaxRnD 51 минуту назад

      Надо графа заранее наручниками к батарее пристегнуть, а то опять по-тихому свалит....

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