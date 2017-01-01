РПЛ. «Крылья Советов» проиграли «Уралу». Самарцы уступили в пяти матчах из последних шести

Завершился матч 25 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Уралом». Победу гостям принес гол с пенальти.

Для самарцев это второе поражение подряд. Команда продолжает находиться в зоне переходных матчей за место в РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Эль-Кабир, 61 (с пенальти).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Зотов, Самарджич, Бурлак, Денисов, Ананидзе (Самедов, 77), Шишкин, Рабиу (Антон, 70), Зиньковский, Шейдаев, Вучичевич (Корниленко, 46).

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков, Меркулов, Димитров (Ароян, 90+6), Бумаль, Егорычев (Емельянов, 77), Бикфалви, Эль-Кабир, Погребняк (Панюков, 79).

Предупреждения: Вучичевич, 41; Самарджич, 53; Джано, 76 – Бумаль, 8; Годзюр, 87; Емельянов, 90+5.

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