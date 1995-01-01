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    Экс-редактор «Тотального разбора»: «Хотели сделать из Карпина нового Анри. Он сказал: «Дайте мне такую же зарплату»

    Бывший редактор-аналитик программы «Тотальный разбор» на телеканале «Матч ТВ» Вячеслав Палагин рассказал о сотрудничестве в прошлом с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

    50-летний специалист работал на «Матч ТВ» с июля 2016-го по июль 2017 года, где в одно время вел «Тотальный разбор».

    «Он приезжал на разрисовки [тактических моментов], сам сидел с операторами. Иногда отсматривал матчи для «Тотального разбора» по ночам и приезжал в студию с красными глазами и заспанный, но в эфире потом был бодрым.

    Где-то через месяц после запуска «Тотального разбора» у нас появилась мысль сделать из Карпина нового Тьерри Анри. Фишка Анри [на британском канале Sky Sports] была в том, что он тогда делал мини-интервью с игроками АПЛ и тренерами. Мы спрашиваем Карпина: «Можете сделать подобное?». Он говорит: «Сделайте мне зарплату как у Анри [4 миллиона фунтов стерлингов в год]». Сказал не совсем всерьез, но после этих слов идея умерла», – рассказал Палагин.

    Источник: Sports.ru

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