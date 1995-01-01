Sport Bild: «Реал» включился в борьбу за Санчо

Утка) У реала переизбыток вингеров
«Реал» стал очередным претендентом на вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, сообщает Sport Bild.
По информации источника, в услугах 19-летнего англичанина лично заинтересован главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан.
Французский специалист уже попросил президента клуба Флорентино Переса сделать все возможное для подписания перспективного футболиста.
- В текущем сезоне Санчо сыграл 39 матчей в составе «Боруссии», забил 12 голов и сделал 18 результативных передач.
- За игрока уже ведут борьбу «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
- Его контракт с немецким клубом рассчитан до июня 2022 года.