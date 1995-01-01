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    Sport Bild: «Реал» включился в борьбу за Санчо

    «Реал» стал очередным претендентом на вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, сообщает Sport Bild.

    По информации источника, в услугах 19-летнего англичанина лично заинтересован главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан.

    Французский специалист уже попросил президента клуба Флорентино Переса сделать все возможное для подписания перспективного футболиста.

    • В текущем сезоне Санчо сыграл 39 матчей в составе «Боруссии», забил 12 голов и сделал 18 результативных передач.
    • За игрока уже ведут борьбу «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
    • Его контракт с немецким клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Sport Bild

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +281

      OBOLEV 4 минуты назад

      Утка) У реала переизбыток вингеров

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39

      khateev 20 минут назад

      А в ком он не заинтересован,зато своих молодых и перспективных выгоняет из команды.

      0
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      Рейтинг: +281

      OBOLEV > khateev 4 минуты назад

      кого например он выгнал ? Васкес и Асенсио на 2х забили 2 мяча)

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