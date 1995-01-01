«Краснодар» одержал всего 2 победы в последних 16 матчах

В рамках 25-го тура чемпионата России «Краснодар» в гостях не сумел обыграть «Ахмат» (1:1).

Таким образом, в последних 16 матчах, включая РПЛ и Лигу Европы, команда Мурада Мусаева одержала всего две победы – над «Анжи» (5:0) и «Крыльями Советов» (1:0).

В остальных играх южане девять раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.

По итогам 25 туров «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 43 очка.