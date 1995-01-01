Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    «Краснодар» одержал всего 2 победы в последних 16 матчах

    В рамках 25-го тура чемпионата России «Краснодар» в гостях не сумел обыграть «Ахмат» (1:1).

    Таким образом, в последних 16 матчах, включая РПЛ и Лигу Европы, команда Мурада Мусаева одержала всего две победы – над «Анжи» (5:0) и «Крыльями Советов» (1:0).

    В остальных играх южане девять раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.

    По итогам 25 туров «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 43 очка.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:51
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +905

      спанчес 4 минуты назад

      да пошел нахрин этот краснодыр пусть даже в ле не выйдет задолбали с такими выходками

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1387

      WhiteEgon 5 минут назад

      У Краснодара есть все, кроме тренера. Галицкому следует нанять голландского или немецкого специалиста с опытом привлечения молодых игроков в основу команды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      Spirit_78 14 минут назад

      Выигрывайте у ЦСКА - и будет вам ЛЧ, никаких препятствий не вижу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +278

      Звезда запаса 1 час назад

      Вирус ничьих от Валенсии подцепили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3018

      порт 1 час назад

      Такими темпами и без ЛЕ могут остаться, чего не очень хочется.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +363

      Дима Цэ 1 час назад

      Устали ребята! Но команда показывает зрелищный футбол, жто приятно! Удачи Краснодару в следующем сезоне!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1904

      владимир миронов > Дима Цэ 38 минут назад

      Обидно...Так и будем откладывать ЛЧ на следующий сезон. Будем надеяться.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +122

      Вальдемар IV > Дима Цэ 11 минут назад

      кому он сдался без побед, попробуй зенит или цска показывай такой футбол сидя в середине, уже бы ходуном кресла ходили, а тут ой да молодой клуб, ну да там такие же молодые играют, это путь тосно.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    67974
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru