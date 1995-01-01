Мусаев – о ничьей с «Ахматом»: «Краснодару» не хватило эмоций и остроты в атаке»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о ничьей с «Ахматом» (1:1) в 25-м туре чемпионата России.

«Видно, что играли не свежими, не хватило эмоций. Не было быстроты в атаке. Как следствие, в первом тайме соперник острее играл.

«Ахмат» – хорошая команда, им всегда сложно противодействовать» – сказал специалист в эфире «Матч Премьер».