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    Мусаев – о ничьей с «Ахматом»: «Краснодару» не хватило эмоций и остроты в атаке»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о ничьей с «Ахматом» (1:1) в 25-м туре чемпионата России.

    «Видно, что играли не свежими, не хватило эмоций. Не было быстроты в атаке. Как следствие, в первом тайме соперник острее играл.

    «Ахмат» – хорошая команда, им всегда сложно противодействовать» – сказал специалист в эфире «Матч Премьер».

    Источник: «Матч ТВ»

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