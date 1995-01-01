Мусаев – о ничьей с «Ахматом»: «Краснодару» не хватило эмоций и остроты в атаке»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о ничьей с «Ахматом» (1:1) в 25-м туре чемпионата России.
«Видно, что играли не свежими, не хватило эмоций. Не было быстроты в атаке. Как следствие, в первом тайме соперник острее играл.
«Ахмат» – хорошая команда, им всегда сложно противодействовать» – сказал специалист в эфире «Матч Премьер».
- Защитник грозненцев Андрей Семенов открыл счет на 2 минуте. Хавбек гостей Виктор Классон сравнял счет на 49 ударом с пенальти. В добавленное время защитник краснодарцев Александр Мартынович получил вторую желтую карточку.
- За 5 туров до конца сезона «Краснодар» с 43 очками занимает 4 место в таблице. ЦСКА набрал 44 очка, у «Локомотива» – 46.