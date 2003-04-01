Сульшер: «Мы пропустили от «Сити» два нелепых гола. Не обвиняю конкретных игроков – виновата вся команда»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал интервью после поражения от «Манчестер Сити» (0:2, перенесенный матч 31-го тура АПЛ).

«Мы получили реакцию. Игроки и болельщики были одним целым. Игроки хотели показать, что им действительно не все равно. Первый тайм сложился для нас позитивно, к перерыву мы были довольны ситуацией (при счете 0:0 – прим. «Бомбардира»).

К сожалению, во второй половине мы пропустили два нелепых гола, которых вполне можно было избежать. Никогда не обвиню конкретного футболиста, поэтому вина лежит на всей команде. Сейчас тяжелые времена, а пережить их можно только будучи сплоченными.

Все видят, какую работу проделал «Сити» в последние годы. Первый сезон получился сложным для Гвардиолы, но он перевернул положение вещей и теперь сам задает стандарты.

Мы по-прежнему в гонке за попадание в четверку. Мы обязаны показывать хороший футбол в матче с «Челси», – цитирует норвежца BBC.