Сульшер: «Мы пропустили от «Сити» два нелепых гола. Не обвиняю конкретных игроков – виновата вся команда»

Ну объективно в обоих мячах большая вина лежит на Де Хеа, уж не знаю с чем это связано, но в последних матчах Давид сам на себя не похож - не уж то потерял мотивацию играть за МЮ - если это так, то очень печально потерять такого кипера...
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал интервью после поражения от «Манчестер Сити» (0:2, перенесенный матч 31-го тура АПЛ).
«Мы получили реакцию. Игроки и болельщики были одним целым. Игроки хотели показать, что им действительно не все равно. Первый тайм сложился для нас позитивно, к перерыву мы были довольны ситуацией (при счете 0:0 – прим. «Бомбардира»).
К сожалению, во второй половине мы пропустили два нелепых гола, которых вполне можно было избежать. Никогда не обвиню конкретного футболиста, поэтому вина лежит на всей команде. Сейчас тяжелые времена, а пережить их можно только будучи сплоченными.
Все видят, какую работу проделал «Сити» в последние годы. Первый сезон получился сложным для Гвардиолы, но он перевернул положение вещей и теперь сам задает стандарты.
Мы по-прежнему в гонке за попадание в четверку. Мы обязаны показывать хороший футбол в матче с «Челси», – цитирует норвежца BBC.
- «Юнайтед» проиграл 7 матч из последних 9. Общий счет – 6:18.
- За 3 тура до конца сезона в Премьер-лиге команда занимает 6 место с 64 очками. У «Арсенала» 66, у «Челси» 67, у «Тоттенхэма» 70.
- Матч с синими состоится 28 апреля на «Олд Траффорд».