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    «Ювентус» проявляет интерес к Боатенгу

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг может продолжить карьеру в Италии.

    Как сообщает Tuttosport, футболистом интересуется «Ювентус». Туринский клуб через посредников уже получили информацию о планах мюнхенцев по поводу дальнейшего будущего немца.

    Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет продать 30-летнего игрока этим летом.

    • В этом сезоне Боатенг провел за мюнхенскую команду 26 матчей и сделал две голевые передачи.
    • «Бавария» приобрела защитника в 2011 году у «Манчестер Сити» за 13,5 миллиона евро.
    • Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов.

    Источник: Tuttosport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +259

      OBOLEV 25 минут назад

      был уже один немец! Теперь за локо бегает ) Надо кого то помоложе брать.

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