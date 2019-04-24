«Ювентус» проявляет интерес к Боатенгу

Защитник «Баварии» Джером Боатенг может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Tuttosport, футболистом интересуется «Ювентус». Туринский клуб через посредников уже получили информацию о планах мюнхенцев по поводу дальнейшего будущего немца.

Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет продать 30-летнего игрока этим летом.