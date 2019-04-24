«Ювентус» проявляет интерес к Боатенгу

был уже один немец! Теперь за локо бегает ) Надо кого то помоложе брать.
Защитник «Баварии» Джером Боатенг может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает Tuttosport, футболистом интересуется «Ювентус». Туринский клуб через посредников уже получили информацию о планах мюнхенцев по поводу дальнейшего будущего немца.
Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет продать 30-летнего игрока этим летом.
- В этом сезоне Боатенг провел за мюнхенскую команду 26 матчей и сделал две голевые передачи.
- «Бавария» приобрела защитника в 2011 году у «Манчестер Сити» за 13,5 миллиона евро.
- Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов.