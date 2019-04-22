ФА обвинила Сарри в нарушении дисциплины в матче с «Бернли»

Футбольная ассоциация Англии рассмотрела инцидент с главным тренером «Челси» Маурицио Сарри, произошедший в матче 35-го тура АПЛ с «Бернли» (2:2).

Главный арбитр Кевин Фрэнд удалил специалиста в самом конце встречи из-за его претензий к судейской бригаде по поводу затяжки времени соперником.

«Маурицио Сарри был обвинен в нарушении дисциплины в связи с его поведением на 94-й минуте матча Премьер-лиги в понедельник (22.04.2019) между «Челси» и «Бернли».

Тренер «Челси» должен ответить [на обвинения] до 18:00 пятницы (26.04.2019)», – говорится в заявлении ФА.

Вчера стало известно, что Сарри оскорбляли со скамейки запасных «Бернли». О случившемся было сообщено Фрэнду, который отразил это в своем отчете по матчу.