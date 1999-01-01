«Сраный итальянец». В матче с «Бернли» Сарри оскорбили со скамейки соперника

Постановление суда: "Группа смуглых коренных англичан кричали "Странный итальянец!", а Сарри просто послышалось. Сарри приговаривается к штрафу на много тысяч фунтов и общественные работы в домах смуглых коренных англичан"
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри подвергся оскорблениям со стороны членов тренерского штаба «Бернли» во время матча 35-го тура АПЛ (2:2).
Несколько человек на скамейке запасных соперника лондонцев неоднократно выкрикивали в адрес специалиста фразу «сраный итальянец».
Сарри выразил недовольство тренерскому штабу «Бернли», в результате чего возникла потасовка, после которой главный арбитр Кевин Фрэнд удалил тренера на последних минутах встречи.
Специалист был настолько обижен из-за оскорблений, что проигнорировал послематчевую пресс-конференцию, послав на нее своего помощника Джанфранко Дзолу.
Френд включит подробности инцидента в свой отчет по матчу. Этого может быть достаточно для Футбольной ассоциации Англии, чтобы начать расследование.
«Бернли» намерен дождаться отчета арбитра, но в настоящее время клуб пока не планирует проводить собственное расследование инцидента.