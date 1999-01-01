«Сраный итальянец». В матче с «Бернли» Сарри оскорбили со скамейки соперника

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри подвергся оскорблениям со стороны членов тренерского штаба «Бернли» во время матча 35-го тура АПЛ (2:2).

Несколько человек на скамейке запасных соперника лондонцев неоднократно выкрикивали в адрес специалиста фразу «сраный итальянец».

Сарри выразил недовольство тренерскому штабу «Бернли», в результате чего возникла потасовка, после которой главный арбитр Кевин Фрэнд удалил тренера на последних минутах встречи.

Специалист был настолько обижен из-за оскорблений, что проигнорировал послематчевую пресс-конференцию, послав на нее своего помощника Джанфранко Дзолу.

Френд включит подробности инцидента в свой отчет по матчу. Этого может быть достаточно для Футбольной ассоциации Англии, чтобы начать расследование.

«Бернли» намерен дождаться отчета арбитра, но в настоящее время клуб пока не планирует проводить собственное расследование инцидента.