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    «Сраный итальянец». В матче с «Бернли» Сарри оскорбили со скамейки соперника

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри подвергся оскорблениям со стороны членов тренерского штаба «Бернли» во время матча 35-го тура АПЛ (2:2).

    Несколько человек на скамейке запасных соперника лондонцев неоднократно выкрикивали в адрес специалиста фразу «сраный итальянец».

    Сарри выразил недовольство тренерскому штабу «Бернли», в результате чего возникла потасовка, после которой главный арбитр Кевин Фрэнд удалил тренера на последних минутах встречи.

    Специалист был настолько обижен из-за оскорблений, что проигнорировал послематчевую пресс-конференцию, послав на нее своего помощника Джанфранко Дзолу.

    Френд включит подробности инцидента в свой отчет по матчу. Этого может быть достаточно для Футбольной ассоциации Англии, чтобы начать расследование.

    «Бернли» намерен дождаться отчета арбитра, но в настоящее время клуб пока не планирует проводить собственное расследование инцидента.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 14:30
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1073

      Manilov 20 минут назад

      Постановление суда: "Группа смуглых коренных англичан кричали "Странный итальянец!", а Сарри просто послышалось. Сарри приговаривается к штрафу на много тысяч фунтов и общественные работы в домах смуглых коренных англичан"

      1
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      Рейтинг: +439

      ARSteven89 25 минут назад

      Да на каждом английском стадионе, где трибуны близко к полю расположены, выкрикивают такое, на что можно отреагировать только приёмами каратэ от Эрика Кантона. Жаль Сарри, его оскорбляли на национальной почве, а он ещё и за это удаление получил...

      0
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      Рейтинг: +388

      Иван_Невский 38 минут назад

      было бы сказано негру, было бы расследование, а то вдруг выяснится что черный это сказал ... у них же ступор будет, какое решение принимать.

      0
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      Рейтинг: +2498

      dinar7777dinar 43 минуты назад

      Бритты ещё те саные провокаторы.

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      Рейтинг: +261

      Звезда запаса 59 минут назад

      Расисты однозначно))

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      Рейтинг: +2320

      Yev 1 час назад

      Может они не его имели в виду, мало ли на стадионе было итальянцев?

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