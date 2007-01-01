Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Канселу поставил лайк комментарию об увольнении Аллегри

    Защитник «Ювентуса» Жоау Канселу лайкнул комментарий подписчика, потребовавшего уволить главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри.

    Вскоре сообщение было удалено.

    • 51-летний Аллегри работает в «Ювентусе» с 2014 года.
    • За это время команда выиграла пять чемпионатов Италии, но ни разу не побеждала в Лиге чемпионов.
    • Канселу выступает за «Ювентус» с 2018 года.

    Источник: Инстаграм Жоау Канселу

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:58
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +255

      OBOLEV 1 час назад

      Надо быть не особо умным чтобы заниматься такими делами ) А если руки развиты хуже чем ноги и случайно нажимаешь, то заведи фейк страницу. Конечно обидно когда тренер выбирает другова( Дишилье) на принципиальный матч с Аяком, но ты футболист, профессионал, медийная личность и просто дурак )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1404

      TOMSON 1 час назад

      Мне кажется в последнее время слишком много внимания этим лайкам. Я случайно бывает лайк поставлю ленту пролистывая. Да и идиотом надо быть, чтоб такое специально лайкать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      khateev 1 час назад

      Это из-за твоей глупой ошибки пропустили в Голландии,видимо Аллегри вставил тебе по полной,а ты у нас оказывается злопамятный.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    67904
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru