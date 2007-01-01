Канселу поставил лайк комментарию об увольнении Аллегри

Надо быть не особо умным чтобы заниматься такими делами ) А если руки развиты хуже чем ноги и случайно нажимаешь, то заведи фейк страницу. Конечно обидно когда тренер выбирает другова( Дишилье) на принципиальный матч с Аяком, но ты футболист, профессионал, медийная личность и просто дурак )
Защитник «Ювентуса» Жоау Канселу лайкнул комментарий подписчика, потребовавшего уволить главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри.
Вскоре сообщение было удалено.
- 51-летний Аллегри работает в «Ювентусе» с 2014 года.
- За это время команда выиграла пять чемпионатов Италии, но ни разу не побеждала в Лиге чемпионов.
- Канселу выступает за «Ювентус» с 2018 года.