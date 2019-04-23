Суперкубок Испании может пройти в Саудовской Аравии. Идут переговоры о контракте на 6 лет

Федерация футбола Испании ведет переговоры с правительством Саудовской Аравии о проведении матча за Суперкубок, сообщает Marca.
По информации источника, руководство испанского футбола рассчитывает заключить сделку на шесть матчей – со следующего сезона до 2026 года. Из-за климата дата встреч может быть перенесена с августа на январь.
Изменения в формате Суперкубка станут темой заседания федерация 29-го апреля.
- Рекордсмен по количеству побед в Суперкубке – «Барселона» (13). У «Реала» 10 побед и 2 место.
- Каталонцы – действующие обладатели трофея.
- За 31 год существования Суперкубка Италии матчи 10 раз проходили за пределами страны – в Китае, США, Катаре, Ливии и Саудовской Аравии.