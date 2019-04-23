Суперкубок Испании может пройти в Саудовской Аравии. Идут переговоры о контракте на 6 лет

Федерация футбола Испании ведет переговоры с правительством Саудовской Аравии о проведении матча за Суперкубок, сообщает Marca.

По информации источника, руководство испанского футбола рассчитывает заключить сделку на шесть матчей – со следующего сезона до 2026 года. Из-за климата дата встреч может быть перенесена с августа на январь.

Изменения в формате Суперкубка станут темой заседания федерация 29-го апреля.