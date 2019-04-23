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    Суперкубок Испании может пройти в Саудовской Аравии. Идут переговоры о контракте на 6 лет

    Федерация футбола Испании ведет переговоры с правительством Саудовской Аравии о проведении матча за Суперкубок, сообщает Marca.

    По информации источника, руководство испанского футбола рассчитывает заключить сделку на шесть матчей – со следующего сезона до 2026 года. Из-за климата дата встреч может быть перенесена с августа на январь.

    Изменения в формате Суперкубка станут темой заседания федерация 29-го апреля.

    • Рекордсмен по количеству побед в Суперкубке – «Барселона» (13). У «Реала» 10 побед и 2 место.
    • Каталонцы – действующие обладатели трофея.
    • За 31 год существования Суперкубка Италии матчи 10 раз проходили за пределами страны – в Китае, США, Катаре, Ливии и Саудовской Аравии.

    Источник: Marca

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