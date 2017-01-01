Широков: «У «Ростова», «Оренбурга» и «Арсенала» составы не сильнее, чем у «Динамо». Однако они борются за еврокубки»

Заместитель гендиректора «Динамо» Роман Широков прокомментировал выступление команды во второй половине сезона.

– Перед командой в начале сезона ставилась задача попасть в еврокубки. С таким составом «Динамо» могло ее выполнить? Или по-прежнему может?

– Нет, сейчас не может. Думаю, уже потеряли шансы, чтобы приблизиться к пятерке. А если команде поставили такую задачу, значит, мы, безусловно, верили в ее выполнение.

– С таким составом?

– У «Ростова», «Оренбурга» и «Арсенала» составы уж точно не сильнее нашего. Однако они борются за еврокубки. И вполне могут там оказаться.

Считаю, «Динамо» укомплектовано должным образом, достаточно хорошо для борьбы за попадание в пятерку. Но, к сожалению, по каким-то причинам этого сделать не удалось.

– Зимой в команду пришел только Артур Юсупов. Оправдал ваши ожидания?

– Да. Безусловно. Мы же не просто так его брали. Были уверены в этом игроке.