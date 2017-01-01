Широков: «У «Ростова», «Оренбурга» и «Арсенала» составы не сильнее, чем у «Динамо». Однако они борются за еврокубки»

Заместитель гендиректора «Динамо» Роман Широков прокомментировал выступление команды во второй половине сезона.
– Перед командой в начале сезона ставилась задача попасть в еврокубки. С таким составом «Динамо» могло ее выполнить? Или по-прежнему может?
– Нет, сейчас не может. Думаю, уже потеряли шансы, чтобы приблизиться к пятерке. А если команде поставили такую задачу, значит, мы, безусловно, верили в ее выполнение.
– С таким составом?
– У «Ростова», «Оренбурга» и «Арсенала» составы уж точно не сильнее нашего. Однако они борются за еврокубки. И вполне могут там оказаться.
Считаю, «Динамо» укомплектовано должным образом, достаточно хорошо для борьбы за попадание в пятерку. Но, к сожалению, по каким-то причинам этого сделать не удалось.
– Зимой в команду пришел только Артур Юсупов. Оправдал ваши ожидания?
– Да. Безусловно. Мы же не просто так его брали. Были уверены в этом игроке.
- После 24 туров РПЛ московский клуб с 28 очками занимает 12 место в турнирной таблице. От зоны переходных матчей – 1 балл.
- Экс-игрок ЦСКА, «Зенита», «Спартака» и сборной России Широков пришел в «Динамо» в июле 2017 года.