Сарри: «Дойти до финала Лиги чемпионов легче, чем до финала Кубка лиги»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением об уровне английских турниров и Лиги чемпионов.

«Люди придают Лиге чемпионов слишком большое значение. Разумеется, это самый главный турнир для клубов, но в наше время из него слишком легко вылететь. Одно попадание в штангу – и, в зависимости от того, куда полетит мяч, можно пройти дальше или завершить выступление.

В этом соревновании нужно играть хорошо и иметь определенную удачу.

В Кубке лиги нам пришлось играть с «Ливерпулем», «Тоттенхэмом» и в финале с «Манчестер Сити».

Дойти до финала Лиги чемпионов легче», – цитирует итальянца Daily Mail.