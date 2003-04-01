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    Сарри: «Дойти до финала Лиги чемпионов легче, чем до финала Кубка лиги»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением об уровне английских турниров и Лиги чемпионов.

    «Люди придают Лиге чемпионов слишком большое значение. Разумеется, это самый главный турнир для клубов, но в наше время из него слишком легко вылететь. Одно попадание в штангу – и, в зависимости от того, куда полетит мяч, можно пройти дальше или завершить выступление.

    В этом соревновании нужно играть хорошо и иметь определенную удачу.

    В Кубке лиги нам пришлось играть с «Ливерпулем», «Тоттенхэмом» и в финале с «Манчестер Сити».

    Дойти до финала Лиги чемпионов легче», – цитирует итальянца Daily Mail.

    • В финале Кубка лиги синие проиграли со счетом 3:4 в серии пенальти (0:0 в основное время).
    • Ранее команда вышла в полуфинал Лиги Европы. Матчи с «Айнтрахтом» состоятся 2 и 9 мая.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 21:24
    Комментарии8
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      Рейтинг: +155

      jengais 20 минут назад

      Совсем уже бредни несет пенсионер

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1947

      ivan-football-fan 46 минут назад

      Сарри в этом году исполнилось 60 лет....
      И в этом же году- буквально на днях - он ВПЕРВЫЕ В СВОЕЙ ТРЕНЕРСКОЙ КАРЬЕРЕ вышел с командой (Челси) в полуфинал еврокубка... И это - Лига Европы.
      А Лигу Чемпионов он, как и миллиарды фанатов, продолжает смотрет по телику....
      Так...ЧЕГО ЖЕ СТОЯТ ЕГО "ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНИ"?
      Он просто НЕКОМПЕТЕНТЕН)))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23028

      portero 47 минут назад

      Гугл перевод что ли подсунули, логика где

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2526

      Freyk 55 минут назад

      Выиграть Кубок ФНЛ сложнее, чем взять Чемпионат мира...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +878

      SarJr 58 минут назад

      чет 3 раза прочитал - нихрена не понял. сначала про легкость вылета, везение, потом про кубок лиги, в конце вообще что в лч дойти до финала изи... и все это никак вообще не связано
      либо сарри несет всяку дичь, либо они цитировать не умеют вообще

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4120

      _Marqella_ 1 час назад

      Ну Сарри ни когда и не доходил до финала ЛЧ...от куда он знает, что легче??

      4
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    • ...
      Рейтинг: +34926

      Project Бабангида 1 час назад

      я где то слышал что Сари много курит....

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +571

      Maxi_7 1 час назад

      Есть хорошая цитата на ютубе - "Сказочный д*****б"

      2
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