Сарри: «Дойти до финала Лиги чемпионов легче, чем до финала Кубка лиги»

Совсем уже бредни несет пенсионер
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением об уровне английских турниров и Лиги чемпионов.
«Люди придают Лиге чемпионов слишком большое значение. Разумеется, это самый главный турнир для клубов, но в наше время из него слишком легко вылететь. Одно попадание в штангу – и, в зависимости от того, куда полетит мяч, можно пройти дальше или завершить выступление.
В этом соревновании нужно играть хорошо и иметь определенную удачу.
В Кубке лиги нам пришлось играть с «Ливерпулем», «Тоттенхэмом» и в финале с «Манчестер Сити».
Дойти до финала Лиги чемпионов легче», – цитирует итальянца Daily Mail.
- В финале Кубка лиги синие проиграли со счетом 3:4 в серии пенальти (0:0 в основное время).
- Ранее команда вышла в полуфинал Лиги Европы. Матчи с «Айнтрахтом» состоятся 2 и 9 мая.