Гвардиола: «Марез счастлив в «Манчестер Сити». Он никуда не уйдет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг информацию о намерении полузащитника Рияда Мареза уйти из клуба.
Ранее СМИ сообщили, что алжирец хочет покинуть «Сити» из-за нехватки игрового времени.
«Рияд будет выступать за «Манчестер Сити» в следующем сезоне, и в следующем и потом.
Мне не нужно обсуждать с ним это. Он будет с нами в следующем сезоне.
Он – игрок «Сити». Мы в восторге от его поведения и от того, как он играет. Он знает, и все знают – за попадание в состав нужно бороться. Но он счастлив, и мы счастливы», – сказал Гвардиола.
- Марез перешел в «Манчестер Сити» из «Лестера» летом прошлого года за 68 миллионов евро.
- В текущем сезоне 28-летний футболист провел за «Сити» 42 игры, записав на свой счет 11 мячей и 11 голевых передач.
- Контракт хавбека рассчитан до середины 2023 года.