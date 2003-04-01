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    Гвардиола: «Марез счастлив в «Манчестер Сити». Он никуда не уйдет»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг информацию о намерении полузащитника Рияда Мареза уйти из клуба.

    Ранее СМИ сообщили, что алжирец хочет покинуть «Сити» из-за нехватки игрового времени.

    «Рияд будет выступать за «Манчестер Сити» в следующем сезоне, и в следующем и потом.

    Мне не нужно обсуждать с ним это. Он будет с нами в следующем сезоне.

    Он – игрок «Сити». Мы в восторге от его поведения и от того, как он играет. Он знает, и все знают – за попадание в состав нужно бороться. Но он счастлив, и мы счастливы», – сказал Гвардиола.

    • Марез перешел в «Манчестер Сити» из «Лестера» летом прошлого года за 68 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 28-летний футболист провел за «Сити» 42 игры, записав на свой счет 11 мячей и 11 голевых передач.
    • Контракт хавбека рассчитан до середины 2023 года.

    Источник: Manchester Evening News

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