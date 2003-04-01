Гвардиола: «Марез счастлив в «Манчестер Сити». Он никуда не уйдет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг информацию о намерении полузащитника Рияда Мареза уйти из клуба.

Ранее СМИ сообщили, что алжирец хочет покинуть «Сити» из-за нехватки игрового времени.

«Рияд будет выступать за «Манчестер Сити» в следующем сезоне, и в следующем и потом.

Мне не нужно обсуждать с ним это. Он будет с нами в следующем сезоне.

Он – игрок «Сити». Мы в восторге от его поведения и от того, как он играет. Он знает, и все знают – за попадание в состав нужно бороться. Но он счастлив, и мы счастливы», – сказал Гвардиола.