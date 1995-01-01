Погба – о поражении от «Эвертона»: «Мы проявили неуважение к себе, клубу и фанатам»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался по поводу разгромного поражения от «Эвертона» (0:4) в матче 35-го тура АПЛ.

«Что пошло не так? Я хотел бы это знать. Все дело в деталях, в желании.

В матче с «Эвертоном» мы действовали словно другая команда, и это нехорошо. Это плохо для «МЮ», для истории клуба и для болельщиков. То, что мы сделали, совсем нехорошо. Поражение – это что-то ужасное. И мы не хотим проигрывать, когда ведем борьбу за попадание в топ-4.

Не хочу быть неуважительным, в частности к «Эвертону», но то, как мы играли, как выступил я, команда, все – это неуважительно. Мы не уважали себя, клуб и болельщиков.

Иногда вы пытаетесь отдать все, но при этом ничего не выходит. Вы продолжаете стараться. Вы можете потерять несколько мячей, которые не должны были терять, проигрывать некоторые единоборства, которые должны были выиграть. Большую часть времени мы создавали шансы у ворот соперника, но пропустили.

Все пошло не так, но самое главное – это менталитет, с которым мы выходим на поле. Он должен измениться», – сказал Погба.

За три тура до конца чемпионата «Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка.