Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    Погба – о поражении от «Эвертона»: «Мы проявили неуважение к себе, клубу и фанатам»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался по поводу разгромного поражения от «Эвертона» (0:4) в матче 35-го тура АПЛ.

    «Что пошло не так? Я хотел бы это знать. Все дело в деталях, в желании.

    В матче с «Эвертоном» мы действовали словно другая команда, и это нехорошо. Это плохо для «МЮ», для истории клуба и для болельщиков. То, что мы сделали, совсем нехорошо. Поражение – это что-то ужасное. И мы не хотим проигрывать, когда ведем борьбу за попадание в топ-4.

    Не хочу быть неуважительным, в частности к «Эвертону», но то, как мы играли, как выступил я, команда, все – это неуважительно. Мы не уважали себя, клуб и болельщиков.

    Иногда вы пытаетесь отдать все, но при этом ничего не выходит. Вы продолжаете стараться. Вы можете потерять несколько мячей, которые не должны были терять, проигрывать некоторые единоборства, которые должны были выиграть. Большую часть времени мы создавали шансы у ворот соперника, но пропустили.

    Все пошло не так, но самое главное – это менталитет, с которым мы выходим на поле. Он должен измениться», – сказал Погба.

    За три тура до конца чемпионата «Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +587

      MU-fanatic 2 минуты назад

      вот более или менее слова надеюсь будущего кэпа!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12544

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      Какие правильные слова, что то не верится... ********

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      nik_59 1 час назад

      -50.0 млн долларов от таксы. Что бы играли. Бонусы должны быть+ и -. По-честному.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23011

      portero 1 час назад

      Вы берегли силы на МС , думаю дело только в этом????

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    67334
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru