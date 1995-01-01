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    Зидан: «Для меня Бензема – лучший нападающий в мире»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказал мнение о нападающем команды Кариме Бензема.

    Французский специалист назвал своего соотечественника лучшим игроком в мире на своей позиции.

    «Я знаю, что за игрок Бензема, и футболисты «Реала» также в курсе об этом и о том, как он может помогать команде.

    На самом деле, количество забитых им голов впечатляет. Я невероятно рад за него. Но меня не удивляет то, что он делает.

    Для меня он лучший нападающий в мире, но у каждого есть свое мнение по поводу лучших», – сказал Зидан.

    • Бензема перешел в «Реал» из «Лиона» в 2009 году за 35 миллионов евро.
    • В этом сезоне 31-летний футболист провел за мадридцев 50 матчей, забил 30 голов и сделал 10 результативных передач.
    • В составе «Реала» форвард дважды выиграл чемпионат Испании, четыре раза победил в Лиге чемпионов и четыре раза – в клубном чемпионате мира.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10267

      bset 36 минут назад

      Зидан: "Для меня Зидан - лучший голкипер в мире"

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