Зидан: «Для меня Бензема – лучший нападающий в мире»

Зидан: "Для меня Зидан - лучший голкипер в мире"
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказал мнение о нападающем команды Кариме Бензема.
Французский специалист назвал своего соотечественника лучшим игроком в мире на своей позиции.
«Я знаю, что за игрок Бензема, и футболисты «Реала» также в курсе об этом и о том, как он может помогать команде.
На самом деле, количество забитых им голов впечатляет. Я невероятно рад за него. Но меня не удивляет то, что он делает.
Для меня он лучший нападающий в мире, но у каждого есть свое мнение по поводу лучших», – сказал Зидан.
- Бензема перешел в «Реал» из «Лиона» в 2009 году за 35 миллионов евро.
- В этом сезоне 31-летний футболист провел за мадридцев 50 матчей, забил 30 голов и сделал 10 результативных передач.
- В составе «Реала» форвард дважды выиграл чемпионат Испании, четыре раза победил в Лиге чемпионов и четыре раза – в клубном чемпионате мира.