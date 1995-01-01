Зидан: «Для меня Бензема – лучший нападающий в мире»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказал мнение о нападающем команды Кариме Бензема.

Французский специалист назвал своего соотечественника лучшим игроком в мире на своей позиции.

«Я знаю, что за игрок Бензема, и футболисты «Реала» также в курсе об этом и о том, как он может помогать команде.

На самом деле, количество забитых им голов впечатляет. Я невероятно рад за него. Но меня не удивляет то, что он делает.

Для меня он лучший нападающий в мире, но у каждого есть свое мнение по поводу лучших», – сказал Зидан.