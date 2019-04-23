Винисиус восстановился от травмы и может сыграть с «Хетафе»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор восстановился от повреждения и близок к возвращению на поле.
По информации Marca, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан может выпустить бразильца на несколько минут в матче 34-го тура Примеры с «Хетафе».
5 марта 18-летний футболист получил разрыв связок голеностопа в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4).
- Игра «Хетафе» – «Реал» состоится в четверг, 25 апреля, и начнется в 22:30 по московскому времени.
- В текущем сезоне Винисиус провел за мадридскую команду 28 матчей, забил три гола и сделал 12 результативных передач.