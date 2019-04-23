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    Винисиус восстановился от травмы и может сыграть с «Хетафе»

    Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор восстановился от повреждения и близок к возвращению на поле.

    По информации Marca, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан может выпустить бразильца на несколько минут в матче 34-го тура Примеры с «Хетафе».

    5 марта 18-летний футболист получил разрыв связок голеностопа в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4).

    • Игра «Хетафе» – «Реал» состоится в четверг, 25 апреля, и начнется в 22:30 по московскому времени.
    • В текущем сезоне Винисиус провел за мадридскую команду 28 матчей, забил три гола и сделал 12 результативных передач.

    Источник: Marca

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