Де Хеа, Погба и Лукаку могут уйти из «МЮ» в случае непопадания в Лигу чемпионов

«Манчестер Юнайтед» может лишиться нескольких основных футболистов, если не выйдет в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В случае непопадания в первую четверку по итогам сезона вопрос об уходе из клуба могут рассмотреть голкипер Давид Де Хеа, полузащитник Поль Погба и нападающий Ромелу Лукаку.

После 35-ти туров «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от зоны ЛЧ на три очка.

Контракт Де Хеа истекает этим летом, но у «Юнайтед» есть возможность продлить его еще на сезон. Соглашение Погба рассчитано июня 2021 года [с возможностью пролонгации на год], Лукаку – до лета 2022-го [также с возможностью годичного продления].