Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Де Хеа, Погба и Лукаку могут уйти из «МЮ» в случае непопадания в Лигу чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» может лишиться нескольких основных футболистов, если не выйдет в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    В случае непопадания в первую четверку по итогам сезона вопрос об уходе из клуба могут рассмотреть голкипер Давид Де Хеа, полузащитник Поль Погба и нападающий Ромелу Лукаку.

    После 35-ти туров «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от зоны ЛЧ на три очка.

    Контракт Де Хеа истекает этим летом, но у «Юнайтед» есть возможность продлить его еще на сезон. Соглашение Погба рассчитано июня 2021 года [с возможностью пролонгации на год], Лукаку – до лета 2022-го [также с возможностью годичного продления].

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:26
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1092

      ухоженный крокодил 37 секунд назад

      Наконец красно-белые сыпятся со все сторон и даже в Англии.
      На шампур свиней.
      Жрать аж захотелось.:)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1083

      Бухбух 15 минут назад

      Де Хеа, в последнее время, делает всё возможное, чтобы МЮ не попал в ЛЧ.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    67334
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru