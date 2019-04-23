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    Стерлинг: «Клубы нужно наказывать за расизм болельщиков снятием 9 очков и тремя матчами без зрителей»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг рассказал, какие меры помогут в борьбе с проявлением расизма на стадионах в Англии.

    «В целом я не думаю, что уход [с поля в случае проявления расизма] – это отличное решение, но игроки не должны быть наказаны за это.

    Наказание должно быть более суровым, а [заплаченные в качестве штрафа] деньги не наносят вреда богатым клубам или футбольным ассоциациям. Поэтому я бы призвал к автоматическому снятию девяти очков за расистское поведение.

    Звучит жестко, но какой фанат рискнет проявить расизм, если этим он может отбросить свою команду [вниз в турнирной таблице] или испортить ей борьбу за титул?

    Кроме того, клуб должен провести три матча за закрытыми дверями. Таким образом, они потеряют доход как прямое следствие расистского поведения.

    Клубы и руководящие органы обязаны назначать больше чернокожих, азиатов и представителей этнических меньшинств на руководящие должности. Цель должна состоять в том, чтобы это число было таким же, как и количество игроков на поле.

    Например, темнокожие игроки составляют около 25-30% процентов состава в командах четырех первых дивизионов, поэтому такое же соотношение должно быть среди тренеров (сейчас это около 4%) и в залах заседаний (0,5%)», – приводит слова Стерлинга Onefootball со ссылкой на The Times.

    Ранее Стерлинг заявил, что гордится своим темным цветом кожи.

    Источник: Onefootball

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1092

      ухоженный крокодил 4 минуты назад

      Говорили, что в Европе меньшество победит большенство.
      Нигеры, гомы, лезбо, пока побеждают.
      А вообще ты нигер и прими это как дрлжное. Негер :)))

      0
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      Рейтинг: +2121

      BAIv 20 минут назад

      темнейшие офигевают в атаке , скоро будут требовать поклонов и извинений при встрече

      0
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      Рейтинг: +65

      ЛивеерпулЬ 21 минуту назад

      короч мне не нравиться ман сити пойду в форме мансити в их матч и буду оскорблять сопов и - 9 от сити и ливерпуль чемпион

      1
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      Рейтинг: +2121

      BAIv > ЛивеерпулЬ 19 минут назад

      смотри глубже, каждому черному поклон до земли отбивать надо будет.....

      0
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      Рейтинг: +549

      Фанат Рубина 22 минуты назад

      ой как черный бомбанул!!

      1
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      Рейтинг: +1152

      Torvald64 25 минут назад

      >>Клубы и руководящие органы обязаны назначать больше чернокожих, азиатов и представителей этнических меньшинств на руководящие должности. Цель должна состоять в том, чтобы это число было таким же, как и количество игроков на поле.

      Например, темнокожие игроки составляют около 25-30% процентов состава в командах четырех первых дивизионов, поэтому такое же соотношение должно быть среди тренеров (сейчас это около 4%) и в залах заседаний (0,5%)»,

      =======================
      Это трындец, ребята! То есть, по его мнению, клубы ДОЛЖНЫ смотреть в первую очередь не на профессиональные качества людей, а на их цвет кожи. Стерлинг сам за такие слова заслуживает длительной дисквалификации за расизм, потому что он расист и есть.

      Если бы какой-нибудь условный Милнер сказал бы что-то вроде "клубы ДОЛЖНЫ набирать в составы больше белых игроков, потому что в руководстве белых 96%, а на поле лишь 65-70%", то его бы предали анафеме и дисквалифицировали до конца жизни. С какой стати к этому должно быть другое отношение?

      1
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      Рейтинг: +1354

      InterMilLano1908 29 минут назад

      И да живу в китае и тут оочень много африканцев и китайцы в своем роде рассисты и у них даже слово НЭГА значит ТОТ, так я ни разу не видел что бы черный злился или обижайся когда его китаец негром или черным нызвает, а эти эмигранты Афроамериканцы и прочим чьи семьи уехали из Африки в свое время как раз и гундосят про расизм... Уважай свои корни

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1354

      InterMilLano1908 33 минуты назад

      Мда человек получает миллионы и он обижается как какой то работяга на стадионе кричит ему что он негр, когда он им и является... То есть когда его маму оскорбляют на стадионе то ему пох, но вот черным назвали то все обиделась.... Бреееееед

      2
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      Рейтинг: +150

      Васьок86 33 минуты назад

      ......... не за профессионализм, а за цвет кожи .............

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      Рейтинг: +367

      19831170 33 минуты назад

      В принципе идея не плохая.

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      Рейтинг: +3299

      александр п > 19831170 25 минут назад

      Штрафовать нужно конкретных хулиганов,и запрещать им посещать матчи.

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      Рейтинг: +92

      Ашет Арбузян 36 минут назад

      и как это связано?
      Че вообще они хотят этим нытьем....

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