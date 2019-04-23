Стерлинг: «Клубы нужно наказывать за расизм болельщиков снятием 9 очков и тремя матчами без зрителей»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг рассказал, какие меры помогут в борьбе с проявлением расизма на стадионах в Англии.

«В целом я не думаю, что уход [с поля в случае проявления расизма] – это отличное решение, но игроки не должны быть наказаны за это.

Наказание должно быть более суровым, а [заплаченные в качестве штрафа] деньги не наносят вреда богатым клубам или футбольным ассоциациям. Поэтому я бы призвал к автоматическому снятию девяти очков за расистское поведение.

Звучит жестко, но какой фанат рискнет проявить расизм, если этим он может отбросить свою команду [вниз в турнирной таблице] или испортить ей борьбу за титул?

Кроме того, клуб должен провести три матча за закрытыми дверями. Таким образом, они потеряют доход как прямое следствие расистского поведения.

Клубы и руководящие органы обязаны назначать больше чернокожих, азиатов и представителей этнических меньшинств на руководящие должности. Цель должна состоять в том, чтобы это число было таким же, как и количество игроков на поле.

Например, темнокожие игроки составляют около 25-30% процентов состава в командах четырех первых дивизионов, поэтому такое же соотношение должно быть среди тренеров (сейчас это около 4%) и в залах заседаний (0,5%)», – приводит слова Стерлинга Onefootball со ссылкой на The Times.

Ранее Стерлинг заявил, что гордится своим темным цветом кожи.