Стерлинг: «Горжусь, что я черный»

Футболист «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поговорил о своем цвете кожи. Представитель сборной Англии гордится расой.

«Станет только лучше, если игроки будут выступать против расизма. Когда я был маленький, мама всегда говорила, что я хороший черный ребенок. Я горжусь, что я черный. Это придает уверенности в себе, в теле. Однако оскорблять на этой почве других людей неправильно», – цитирует игрока Sky Sports.