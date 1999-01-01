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    Стерлинг: «Горжусь, что я черный»

    Футболист «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поговорил о своем цвете кожи. Представитель сборной Англии гордится расой.

    «Станет только лучше, если игроки будут выступать против расизма. Когда я был маленький, мама всегда говорила, что я хороший черный ребенок. Я горжусь, что я черный. Это придает уверенности в себе, в теле. Однако оскорблять на этой почве других людей неправильно», – цитирует игрока Sky Sports.

    • Игрок – уроженец Ямайки, но имеет только английское гражданство.
    • Стерлинг в текущем сезоне АПЛ забил 15 голов, сделал девять результативных передач.
    • За сборную Англии футболист выступает с 2012 года (49 матчей, восемь голов).

    Источник: Sky Sports

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