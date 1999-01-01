Стерлинг: «Горжусь, что я черный»

Футболист «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поговорил о своем цвете кожи. Представитель сборной Англии гордится расой.
«Станет только лучше, если игроки будут выступать против расизма. Когда я был маленький, мама всегда говорила, что я хороший черный ребенок. Я горжусь, что я черный. Это придает уверенности в себе, в теле. Однако оскорблять на этой почве других людей неправильно», – цитирует игрока Sky Sports.
- Игрок – уроженец Ямайки, но имеет только английское гражданство.
- Стерлинг в текущем сезоне АПЛ забил 15 голов, сделал девять результативных передач.
- За сборную Англии футболист выступает с 2012 года (49 матчей, восемь голов).