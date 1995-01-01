Давид Луис: «Бернли» играл в антифутбол»

Защитник «Челси» Давид Луис прокомментировал ничью синих против «Бернли» (2:2).

«Мы делали все, чтобы выиграть матч. Тяжело, когда ты играешь против соперника, который забивает два гола, имея всего два момента, и не хочет играть в футбол.

Это антифутбол. Весь матч тянут время, особенно когда мяч у нас. Их футболисты падали на газон и тормозили игру. Они всей командой вставали в своей штрафной. Такой команде очень сложно забить», – сказал защитник.