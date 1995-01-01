Давид Луис: «Бернли» играл в антифутбол»

Думаю Давид правильно сказал, соперники забили и хотели в ничью,но не хотели победить, потому что Челси команда атакующий команда, Бернли поняли, если забёт,то Челси ответят сразу,так лучше удержать ничью и тянуть время
Защитник «Челси» Давид Луис прокомментировал ничью синих против «Бернли» (2:2).
«Мы делали все, чтобы выиграть матч. Тяжело, когда ты играешь против соперника, который забивает два гола, имея всего два момента, и не хочет играть в футбол.
Это антифутбол. Весь матч тянут время, особенно когда мяч у нас. Их футболисты падали на газон и тормозили игру. Они всей командой вставали в своей штрафной. Такой команде очень сложно забить», – сказал защитник.
- «Челси» занимает четвертое место в чемпионате Англии с 67 очками.
- У «Тоттенхэма» столько же, но один матч в запасе.
- «Бернли» идет 15-м в АПЛ.