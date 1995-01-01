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    Давид Луис: «Бернли» играл в антифутбол»

    Защитник «Челси» Давид Луис прокомментировал ничью синих против «Бернли» (2:2).

    «Мы делали все, чтобы выиграть матч. Тяжело, когда ты играешь против соперника, который забивает два гола, имея всего два момента, и не хочет играть в футбол.

    Это антифутбол. Весь матч тянут время, особенно когда мяч у нас. Их футболисты падали на газон и тормозили игру. Они всей командой вставали в своей штрафной. Такой команде очень сложно забить», – сказал защитник.

    • «Челси» занимает четвертое место в чемпионате Англии с 67 очками.
    • У «Тоттенхэма» столько же, но один матч в запасе.
    • «Бернли» идет 15-м в АПЛ.

    Источник: BBC

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +400

      Санёк 17 1 минуту назад

      Думаю Давид правильно сказал, соперники забили и хотели в ничью,но не хотели победить, потому что Челси команда атакующий команда, Бернли поняли, если забёт,то Челси ответят сразу,так лучше удержать ничью и тянуть время

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      Рейтинг: +6244

      Cules2013 1 час назад

      всегда смешно читать такие предъявы. В футболе есть такая штука - тактика, это не запрещено правилами, если кто не в курсе) Тем более, что Бёрнли вам 2 мяча забил, совсем не на 0-0 играли.

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      Рейтинг: +4944

      mihail200606 1 час назад

      Это вы сопли возили...

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