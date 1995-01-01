Промес: «Я очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб, фанатов»

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, сейчас играющий в «Севилье», дал интервью передаче «Тотальный футбол» на «Матч ТВ». Голландец признался, что скучает по московскому клубу.

– Я очень скучаю по «Спартаку». Я люблю Москву, этот клуб, фанатов. Четыре года это был мой настоящий дом. Я общаюсь с Зе Луишем, Боккетти, Глушаковым, Ребровым и Ещенко.

– Смотришь матчи «Спартака»?

– Я смотрю все игры. По крайней мере, пытаюсь.

– Как тебе новый тренер?

– Да, пришел новый тренер, но сейчас дела идут неплохо. Они выиграли несколько матчей, бьются за Лигу чемпионов. Я надеюсь, «Спартак» выйдет туда, а в следующем году займет первое место.