Промес: «Я очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб, фанатов»

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, сейчас играющий в «Севилье», дал интервью передаче «Тотальный футбол» на «Матч ТВ». Голландец признался, что скучает по московскому клубу.
– Я очень скучаю по «Спартаку». Я люблю Москву, этот клуб, фанатов. Четыре года это был мой настоящий дом. Я общаюсь с Зе Луишем, Боккетти, Глушаковым, Ребровым и Ещенко.
– Смотришь матчи «Спартака»?
– Я смотрю все игры. По крайней мере, пытаюсь.
– Как тебе новый тренер?
– Да, пришел новый тренер, но сейчас дела идут неплохо. Они выиграли несколько матчей, бьются за Лигу чемпионов. Я надеюсь, «Спартак» выйдет туда, а в следующем году займет первое место.
- Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых он провел 115 матчей и забил 59 голов.
- Команду на данный момент возглавляет Олег Кононов. Под его руководством «Спартак» занимает пятое место в РПЛ.