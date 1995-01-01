Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    Промес: «Я очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб, фанатов»

    Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, сейчас играющий в «Севилье», дал интервью передаче «Тотальный футбол» на «Матч ТВ». Голландец признался, что скучает по московскому клубу.

    – Я очень скучаю по «Спартаку». Я люблю Москву, этот клуб, фанатов. Четыре года это был мой настоящий дом. Я общаюсь с Зе Луишем, Боккетти, Глушаковым, Ребровым и Ещенко.

    – Смотришь матчи «Спартака»?

    – Я смотрю все игры. По крайней мере, пытаюсь.

    – Как тебе новый тренер?

    – Да, пришел новый тренер, но сейчас дела идут неплохо. Они выиграли несколько матчей, бьются за Лигу чемпионов. Я надеюсь, «Спартак» выйдет туда, а в следующем году займет первое место.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых он провел 115 матчей и забил 59 голов.
    • Команду на данный момент возглавляет Олег Кононов. Под его руководством «Спартак» занимает пятое место в РПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:44
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68840
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru