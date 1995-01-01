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    Покеттино мог возглавить один из клубов России

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино имел возможность возглавить один из российских клубов. Об этом в передаче «Тотальный футбол» рассказал футбольный функционер Тимур Лепсая.

    «Наши с Покеттино пути пересеклись, когда он еще был тренером «Эспаньола». Мне позвонил его агент и сказал, что Маурисио готов к переезду в Россию и если какой-то большой клуб заинтересуется его услугами, то вполне реален его переезд. Мы проконсультировались с клубами, которые могли бы искать главного тренера, и я даже созванивался с Покеттино. Но до конкретики, к счастью для Маурисио и к сожалению для российских клубов, дело не дошло», – сказал Лепсая.

    • Покеттино возглавлял «Эспаньол» с 2009 по 2012 год. Затем он на год стал главным тренером «Саутгемптона», а в 2014 году возглавил «Тоттенхэм».
    • В нынешнем розыгрыше АПЛ «Тоттенхэм» занимает третье место. Также команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Аяксом».

    Источник: «Чемпионат»

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