Покеттино мог возглавить один из клубов России

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино имел возможность возглавить один из российских клубов. Об этом в передаче «Тотальный футбол» рассказал футбольный функционер Тимур Лепсая.

«Наши с Покеттино пути пересеклись, когда он еще был тренером «Эспаньола». Мне позвонил его агент и сказал, что Маурисио готов к переезду в Россию и если какой-то большой клуб заинтересуется его услугами, то вполне реален его переезд. Мы проконсультировались с клубами, которые могли бы искать главного тренера, и я даже созванивался с Покеттино. Но до конкретики, к счастью для Маурисио и к сожалению для российских клубов, дело не дошло», – сказал Лепсая.