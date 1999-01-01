Кикнадзе: «Раньше казалось, что Смолов совершил ошибку, когда перешел в «Локо»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал игру нападающего Федора Смолова.

«Мне казалось, что Федя сделал ошибку, когда перешел к нам. Игра у Юрия Семина более распределенная – она не связана с действиями футболиста на острие атаки.

Но после Нового года Федор стал проделывать большой объем работы. Это форвард экстра-класса», – сказал Кикнадзе в эфире программы «8-16».