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    Кикнадзе: «Раньше казалось, что Смолов совершил ошибку, когда перешел в «Локо»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал игру нападающего Федора Смолова.

    «Мне казалось, что Федя сделал ошибку, когда перешел к нам. Игра у Юрия Семина более распределенная – она не связана с действиями футболиста на острие атаки.

    Но после Нового года Федор стал проделывать большой объем работы. Это форвард экстра-класса», – сказал Кикнадзе в эфире программы «8-16».

    • Смолов перешел в «Локомотив» летом 2018 года из «Краснодара».
    • В этом сезоне 29-летний форвард забил шесть голов в 19 матчах РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1257

      Рубинище 33 минуты назад

      Галицкий избавился вовремя от него. А если бы локо купил толкового напа, который отдает и забивает, уровня Азмуна.. бился бы сейчас за топ1..

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      Рейтинг: +510

      Genz 43 минуты назад

      Пол команды Оренбурга получше Смолова. 4 милл Евро в год игроку ниже среднего уровня платят феде казначеи депо. Нанюхались дыма, крыша поехала.

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