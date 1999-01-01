Кикнадзе: «Раньше казалось, что Смолов совершил ошибку, когда перешел в «Локо»

Галицкий избавился вовремя от него. А если бы локо купил толкового напа, который отдает и забивает, уровня Азмуна.. бился бы сейчас за топ1..
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал игру нападающего Федора Смолова.
«Мне казалось, что Федя сделал ошибку, когда перешел к нам. Игра у Юрия Семина более распределенная – она не связана с действиями футболиста на острие атаки.
Но после Нового года Федор стал проделывать большой объем работы. Это форвард экстра-класса», – сказал Кикнадзе в эфире программы «8-16».
- Смолов перешел в «Локомотив» летом 2018 года из «Краснодара».
- В этом сезоне 29-летний форвард забил шесть голов в 19 матчах РПЛ.