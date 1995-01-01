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    Фанаты – об Икарди: «Маленький человечек не заслуживает играть за «Интер».

    Ультрас «Интер» вновь выступили с заявлением по поводу нападающего Мауро Икарди, назвав его маленьким человечком, недостойным носить футболку миланского клуба.

    «Маленький человечек, который носит футболку нашей команды с девятым номером, не заслуживает играть в «Интере», потому что он не проявил даже минимального уровня профессиональной честности, которую должен проявить любой сотрудник, выражая уважение к клубной футболке и болельщикам, которые в них верят или, по крайней мере, к клубу, за который они играют.

    Нас спрашивают, может ли то, что происходит на наших трибунах, происходить в других европейских лигах. Но мы задаем себе вопрос: видели ли вы когда-нибудь игроков в других чемпионатах, которые симулировали травмы, отказывались играть, улыбались во время поражений и отсутствовали месяцами перед тем, как навязывать свое возвращение через адвокатов?» – говорится в сообщении фанатов.

    • Икарди выступает за миланцев с 2013 года.
    • В этом сезоне аргентинец провел за «Интер» 32 матча, забил 16 голов и сделал пять результативных передач.
    • В феврале черно-синие лишили 26-летнего футболиста капитанской повязки. После этого он не выходил на поле около двух месяцев якобы из-за проблем с коленом.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1072

      Бухбух 52 минуты назад

      Если бы не этот маленький человечек, Интер не был бы даже в зоне ЛЕ.

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