Фанаты – об Икарди: «Маленький человечек не заслуживает играть за «Интер».

Ультрас «Интер» вновь выступили с заявлением по поводу нападающего Мауро Икарди, назвав его маленьким человечком, недостойным носить футболку миланского клуба.

«Маленький человечек, который носит футболку нашей команды с девятым номером, не заслуживает играть в «Интере», потому что он не проявил даже минимального уровня профессиональной честности, которую должен проявить любой сотрудник, выражая уважение к клубной футболке и болельщикам, которые в них верят или, по крайней мере, к клубу, за который они играют.

Нас спрашивают, может ли то, что происходит на наших трибунах, происходить в других европейских лигах. Но мы задаем себе вопрос: видели ли вы когда-нибудь игроков в других чемпионатах, которые симулировали травмы, отказывались играть, улыбались во время поражений и отсутствовали месяцами перед тем, как навязывать свое возвращение через адвокатов?» – говорится в сообщении фанатов.