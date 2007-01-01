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    Тухель: «Я убежден, что Мбаппе всегда будет игроком «ПСЖ». Для побед нам нужны такие футболисты, как он»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал, что команда нуждается в нападающем Килиане Мбаппе. По словам немецкого специалиста, парижане не собираются продавать 20-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно.

    «Президент [Насер аль-Хелаифи] всегда говорил мне одно и то же: у других клубов нет возможности купить Килиана этим летом.

    Я постоянно был убежден, что он всегда будет нашим игроком. Это важно для достижения всех наших целей. Чтобы побеждать, нам нужны такие игроки, как Килиан.

    Нам необходимо, чтобы Мбаппе был в команде. Он определяющий для нас игрок, он может совершенствоваться и показывает это каждую неделю, каждые три дня. Больше мне нечего сказать о Килиане, я уже все сказал», – отметил Тухель.

    • Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в августе 2017 года.
    • В текущем сезоне форвард провел за парижан 40 матчей, забил 36 голов и сделал 17 результативных передач.
    • Трансферная стоимость француза – 200 миллионов евро.

    Источник: Goal

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      SummerHAze 41 минуту назад

      Достойная замена Месси и Роналду

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