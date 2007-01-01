Тухель: «Я убежден, что Мбаппе всегда будет игроком «ПСЖ». Для побед нам нужны такие футболисты, как он»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал, что команда нуждается в нападающем Килиане Мбаппе. По словам немецкого специалиста, парижане не собираются продавать 20-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно.

«Президент [Насер аль-Хелаифи] всегда говорил мне одно и то же: у других клубов нет возможности купить Килиана этим летом.

Я постоянно был убежден, что он всегда будет нашим игроком. Это важно для достижения всех наших целей. Чтобы побеждать, нам нужны такие игроки, как Килиан.

Нам необходимо, чтобы Мбаппе был в команде. Он определяющий для нас игрок, он может совершенствоваться и показывает это каждую неделю, каждые три дня. Больше мне нечего сказать о Килиане, я уже все сказал», – отметил Тухель.