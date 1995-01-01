Бензема стал первым игроком в истории «Реала», забившим 8 последних голов команды

Как утверждал наш великий Пушкин, в "Моцарте и Сальери" что гений и злодейство не совместимо, но в случае с Бензима этот тезис не работает: как игрок гений, как человек - дрянь. Кстати, у Реала масса игроков с набором таких качеств: Рамос, Бэйл и т.д.
Форвард «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик в матче 33-го тура Примеры против «Атлетика» (3:0).
Таким образом, француз забил восемь последних голов мадридской команды. Ранее он сделал дубль в игре с «Эйбаром» и забил по одному мячу в ворота «Уэски», «Валенсии» и «Леганеса».
Как сообщает Mister Chip, Бензема стал первым игроком в истории «Реала», которому удалось сделать подобное.