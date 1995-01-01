Бензема стал первым игроком в истории «Реала», забившим 8 последних голов команды

Форвард «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик в матче 33-го тура Примеры против «Атлетика» (3:0).

Таким образом, француз забил восемь последних голов мадридской команды. Ранее он сделал дубль в игре с «Эйбаром» и забил по одному мячу в ворота «Уэски», «Валенсии» и «Леганеса».

Как сообщает Mister Chip, Бензема стал первым игроком в истории «Реала», которому удалось сделать подобное.