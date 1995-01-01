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    Бензема стал первым игроком в истории «Реала», забившим 8 последних голов команды

    Форвард «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик в матче 33-го тура Примеры против «Атлетика» (3:0).

    Таким образом, француз забил восемь последних голов мадридской команды. Ранее он сделал дубль в игре с «Эйбаром» и забил по одному мячу в ворота «Уэски», «Валенсии» и «Леганеса».

    Как сообщает Mister Chip, Бензема стал первым игроком в истории «Реала», которому удалось сделать подобное.

    Источник: Mister Chip

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2306

      Yev 1 час назад

      Как утверждал наш великий Пушкин, в "Моцарте и Сальери" что гений и злодейство не совместимо, но в случае с Бензима этот тезис не работает: как игрок гений, как человек - дрянь. Кстати, у Реала масса игроков с набором таких качеств: Рамос, Бэйл и т.д.

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